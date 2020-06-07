Ailesinin öldürülmesinin ardından muazzam bir servetin sahibi olsa da, büyük hayal kırıklığı yaşayan Bruce Wayne (Christian Bale), adaletsizlikle savaşmanın yollarını bulmak, ve güçsüzleri korkuya boğanlara gözdağı vermek amacıyla dünyayı dolaşır.
Bruce Wayne, bir yol gösterici olarak Ra’s Al Ghul’un yanına taşınarak ondan eğitim alır.
Asıl evi olan Gotham şehri ise, her yeri suçlu kaynayan, kötü hesapların peşindeki kötü insanlarla dolu, karanlığa gömülmeye mahkum bir yer haline gelmekte; meydana gelen suç olayları azalmak yerine her geçen gün artmaktadır.
Bruce Wayne, bu adaletsizliğe artık dur diyerek, bir şeyler yapmak zorundadır.
Gotham şehrindeki korkuyu ve huzursuzluğu kaldırarak, insanların rahata kavuşmasını sağlaması gerekmektedir.
Wayne, bir süre sonra döndüğü Gotham'da diğer kimliğini ortaya çıkarır: Gücünü, aklını ve yüksek teknoloji ürünü araçlarını, şehri tehdit eden kötü güçlere karşı kullanan maskeli Batman’i.
Öte yandan 'yol gösterici' Ra’s al Ghul, her ne kadar ona çok şey öğreten kişi olsa da bir başka açıdan yoluna engel de teşkil etmektedir.
|Christopher Nolan oyuncularıyla
Dünyaca ünlü yönetmen Christopher Nolan, 2005 yılında Batman serisine yeni bir soluk kazandırmak için sil baştan çekimlerine başladığı, 10 Temmuz 2005’te ilk gösterimini yaptığı Batman Begins / Batman Başlıyor filmi, 150 Milyon Dolarlık çekim bütçesi ile, ABD ve İngiltere’de tamamlanmıştır.
Filmin senaryosu tamamen Bob Kane’nin yazdıklarına bağlı olarak kurgulanmıştır.
Batman karakterini yeni bir yüz olarak Christian Bale canlandırırken, Michael Caine, Ken Watanabe ve Gary Oldman gibi isimleri de başrolde görüyoruz.
17 Temmuz 2005’te ülkemizde vizyona giren Batman Begins filmi Aksiyon ve Macera türünde 2 saat 20 dakikalık bir seyir keyfi sunmasının yanı sıra -an itibarıyla- 1.264.375 kişilik inanılmaz bir IMDB oy sayısı ile 8,2 değerinde bir puanın da sahibi olmuştur.
'Kötü' olanı bir yana, izlediğim dokuz adet filminde bir adet bile 'vasat' işine rastlamadığım 'görkemli' yönetmen Christopher Nolan'ın damgasını vurduğu bu filminden de çok şeyler beklemeliydik ki umulan gerçekleşti..
Bir yönetmenin, çok bilinen, bu nedenle de kısıtlayıcı bir öyküden -Hollywood şablonculuğu da dayatılmasına rağmen- böylesi bir güzelliği yaratarak bize sunması, gerçekten de takdire şayan..
Bu arada, her haliyle 'lüzumsuz bir tip' gibi ortalıkta dolaşan Katie Holmes ile, neredeyse filmin her sahnesinde kendisini görmek istediğim harika bir karakteri ete kemiğe büründüren Michael Caine`in aynı filmde yer alması biraz tuhaftı bence..
Öte yandan 'çok hızlı ve bulanık görüntülü' dövüşlerin pek iyi olmadığı genel görüşüne katılamayacağım maalesef; buna neden olarak, son zamanlarda gösterime giren çok sayıda filmde, iyi çekilmiş ama aşırı dozda kavga-dövüşe maruz kalarak, bu hususta neredeyse kusma noktasına gelmiş olmamızı gösteriyorum..
Sonuç olarak, her açıdan üstün 'teknik' gerektiren bu türden sahnelerin bir zirve noktası olduğunu ve günümüzde artık buraya da ulaşıldığını kabul etmeliyiz..
Hem, şahsen pek de hazzetmediğim bu nevi sahnelerin bir nevi 'karambole' getirilmesi hoşuma dahi gitti diyebilirim..
Bakın şimdi düşününce farkına vardım ki ben, dövüş sahnelerinin sadece başlangıcını ve de sonunu merakla izliyorum; arada vuku bulan o hengameye ise hiç konsantre olamıyor, kavganın bir an önce bitmesini bekliyorum..
Neyse efendim.. Velhasılıkelam, Batman Başlıyor, hem tüm Batman filmlerinin, hem de tüm çizgi kahramanlı filmlerin en iyisidir der ve hep bunu bilir, bunu söylerim..
Sağlıcakla kalın!.
Batman Begins / Batman Başlıyor
Yönetmen: Christopher Nolan
Senaryo: Bob Kane (karakterler), David S. Goyer, Christopher Nolan
Oyuncular: Christian Bale, Michael Caine, Ken Watanabe, Liam Neeson, Katie Holmes, Gary Oldman, Cillian Murphy
Yapım: 2005, ABD / İngiltere, 140'
9 /10
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