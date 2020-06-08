Özellikleri arasında 'talihli' sıfatı da varmış ki günün birinde, ünlü bir film yönetmenine benzetilip, onunla karıştırıldığında, hayatının en büyük şansını yakalamış gibidir..
Corona Günleri nedeniyle oluşan malzeme yokluğundan, bir aydır sürdürdüğümüz 'eski defterleri karıştırma' ve mümkün mertebe mmknmrtb'ye aktarma eylemine devam ettiğimizin farkındasınızdır sanırım..
2002 yapımı olup ülkemizde vizyona girmemiş olan (bu nedenle şimdi izlemeye kalkışsanız pek de mümkün olamayacak) bu Amerikan malı romantik komediyi, sanırım DVD'den izlemiş olmalıyım ki aşağıda yer alan, hafiften muzır, biraz da seksist lafları bir yerlere yazmışım..
Bu yüzden affınıza sığınıyorum..
Hem de ABD'de tesisatçı olan kahramanımızın abazanlığı -bu konuda deneyimimiz olmasa da- uzaktan izlediğimiz ve bildiğimiz kadarıyla, şimdiye dek bilumum Banyo Tesisatçısı Edebiyatı'yla yaratılmış olan o 'görkemli' imaja oldukça ters durmakta..
Zaten filmde de görüldüğü üzere, adamımız alt tarafı bir 'tesisatçı parçası' durumunda iken bile, komşusu olan güzeller güzeli senaristin tadına bakabilmiştir..
Elbette, bir yönetmen olarak götüreceği hatun miktarı, muslukçu iken döşeyeceği boruların uzunluğuyla kıyaslanamaz bile..
(Bu lafları gençliğine veriyorum ama yani yuh artık!)
Hâl böyleyken, herifçioğlunun, yönetmen görünebilmek için verdiği etik dışı mücadeleye bir yerde hak vermiyor da değiliz..
O değil de, sahte yönetmenin 'yönettiği' filmdeki esas kıza, çekeceği o sahnede ne yapması gerektiğini, en iyi bildiği yöntem olan tesisatçılık jargonuyla (boruların, sızıntısız birleşmesi gibi) anlattığı bölüm hoştu bence..
Pipe Dream
Yönetmen: John Walsh
Senaryo: Cynthia Kaplan, John Walsh
Oyuncular: Martin Donovan, Anthony Arkin, Marla Sucharetza, Marie-Louise Parker, Kevin Carroll, Rebecca Gayheart
Yapım: 2002, ABD, 91'
6 /10
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