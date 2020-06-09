O kahraman, Cinderella Man lâkabıyla anılan boksör James J. Braddock’un ta kendisiydi.
Bir zamanlar büyük ödüller için dövüşen Braddock kendisini yoksulluğun pençesinde buldu.
Kariyeri artık bitmiş gibiydi; ailesi tehlikedeydi ve onları sefalet ile açlıktan kurtarmak için birşeyler yapmalıydı.
Ringlere dönme kararı aldı, şöhret ve başarı basamaklarını hızla tırmanırken, ekonomik kriz yüzünden işsiz ve aç kalmış milyonlarca insanın umudunu omuzlarında taşıyordu.
İrlanda asıllı boksör James Braddock'un hayat hikayesinden uyarlanan ve üç dalda Oscar ödülüne aday gösterilen, Ron Howard’ın yönettiği ve Russell Crowe, Renee Zellweger, Paul Giamatti ile Craig Bierko’nun oynadığı Cinderella Man, 16 Eylül 2005’de UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarıldı.
Cinderella Man -allahı var- kötü filmine rastlamadığım usta yönetmen Ron Howard'dan pek güzel bir biyografik drama olup; kahraman boksörümüzün, kızgın kocasının elinden kurtardığı kadın tarafından suçlanmasıyla, "Karı-koca arasına girilmez evladım!" içerikli -güncelliğini hiç yitirmeyen- meseli resmen kafamıza çakarken, mühim bir hizmette bulunduğunu da düşünüyorum..
Öte yandan, ta Amerika'daki bir papaz efendinin kahramanımıza, geçen pazar kilisede kendisini göremediğini söylemesiyle, taa Türkiye'de mukim bendenizi ne senaristin, ne yönetmenin, ne de herhangi bir Amerikalı'nın asla anlayamayacağı bir şekilde kahkahalara boğmasının tuhaflığına ne demeli peki..
Bu arada, boks maçlarının ölümsüz spikeri Orhan Ayhan ağbimizin ABD'de yaşayan kardeşi olduğunu sandığımız bir aktörün, aynen ağabeyi gibi spikerlik yaptığına tanıklık etmemiz ile, kahramanımızın karısını canlandıran Renee Zellweger`in -belli ki gerçeğe uygun olsun deyu- tuhaf mimikler ve Marge Simpson'vari sesiyle rol kesmeye çalışması, filmimizin diğer ilginçliklerinden idi..
Cinderella Man'in gülümseten bütün bu ayrıntılarının yanısıra, özellikle Russell Crowe`ın çabalarıyla coşan bazı sahnelerde gözlerimin sulandığını da inkar edecek değilim..
Evet, erkek adam da bal gibi ağlar!.
Cinderella Man
Yönetmen: Ron Howard
Senaryo: Cliff Hollingsworth, Akiva Goldsman
Oyuncular: Russell Crowe, Renée Zellweger, Craig Bierko, Paul Giamatti
Yapım: 2005, ABD, 144'
8 /10
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