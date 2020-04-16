Arter Koleksiyonu’ndan 8 Videoyu #evdeçal!

Nevin Aladağ, Ali Mahmut Demirel, Cevdet Erek, Ayşe Erkmen, Annika Kahrs, Mikhail Karikis & Uriel Orlow, Sophia Pompéry ve Sarkis’in eserlerinin yer aldığı seçki, COVID-19 salgınına karşı alınan sağlık tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olan Arter’in internet sitesi arter.org.tr’de 15 Mayıs’a kadar görülebilir.
#evdeçal başlığını taşıyan çevrimiçi video seçkisi için Arter Koleksiyonu’ndan, evde izlenmek üzere seçilen bu işler, sesin fiziksel kısıtların ötesine geçerek iletişim kurma, görünür kılma, yer değiştirme ya da karşı koyma imkânlarını hatırlatıyor.
Videoları izlemek için..
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