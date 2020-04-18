Köprüde Buluşmalar'da Ödüller Sahiplerini Buldu!

Bu yıl 15. kez atölyelere katılan sinemacıların proje ve filmlerini geliştirmelerine destek olan Köprüde Buluşmalar’da ödüller çevrimiçi bir törenle sahiplerini buldu.
15. senesinde Anadolu Efes’in katkılarıyla çevrimiçi olarak düzenlenen Köprüde Buluşmalar, Film Geliştirme Atölyesi, Komşular Platformu ve Work in Progress’e bu sene Türkiye, Ermenistan, İran, Gürcistan, Kazakistan, Yunanistan, Lübnan, Romanya ve Azerbaycan’dan 17 uzun metraj kurmaca ve 2 belgesel film projesi ile post-prodüksiyon aşamasında olan 7 uzun metraj kurmaca ve 1 belgesel film katıldı.
Köprüde Buluşmalar’ın 15. Yılında İlkler Gerçekleşti
Köprüde Buluşmalar bu yıl ilk kez çevrimiçi olarak düzenlendi. 100’ün üzerinde uluslararası film profesyonelini Türkiye ve komşu ülkelerden proje ve film ekipleriyle dijital ortamda buluşturan Köprüde Buluşmalar kapsamında 300’e yakın toplantı gerçekleştirildi.
Görüşmelerde Berlinale Ortak Yapım Market adına Martina Bleis, Torino Film Lab ve Cinelink adına Amra Baksic Camo, Rotterdam Film Festivali, Cinemart ve Hubert Bals Film Fonu adına Fay Breeman, SXSW adına Jarod Neece, Sundance Film Festivali adına Ana Souza ve Medienboard Berlin Brandenburg Film Fonu adına Teresa Hoefert de Turegano sinemacıların sorularını cevapladı.
Köprüde Buluşmalar kapsamında TRT’nin katkılarıyla düzenlenen Film Geliştirme Atölyesi’nde sinemacılara verilen desteklere bir yenisi daha eklendi ve 50.000 TL TRT Özel Ödülü Türkiye’den bir projeye verilmeye başlandı.
Köprüde Buluşmalar programına bu yıl ilk kez Köprüde Buluşan Kitap ve Köprüde Buluşan Dizi bölümleri eklendi. Burhan Sönmez ödüllü kitabı İstanbul İstanbul ve Ramin Matin ise dizi projesi Gölge Otel ile bu bölümlerde yer aldı.
Çevrimiçi Ödül Töreni
15. senesinde ilk kez çevrimiçi olarak düzenlenen ödül duyurusu, Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün’ün Köprüde Buluşmalar ekibine, destekçilerine, ödül sponsorlarına, jürisine ve katılan tüm konuklara teşekkür ettiği konuşması ile başladı. Ardından İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan ve Köprüde Buluşmalar ödül sponsorlarının video mesajları yayımlandı.
İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan ve Köprüde Buluşmalar ödül sponsorlarının video mesajlarını izlemek için..
Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş konuşmasında, “Ne mutludur ki bizler de sinema aşkıyla dolu genç yeteneklerle her yıl Köprüde Buluşmalar sayesinde tanışıyor ve onların kariyerlerine bir nebze olsun katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye’den ve dünyadan Köprüde Buluşmalar’a katılmak için başvuran adayların her birini şu durumda dahi vazgeçmedikleri üretkenliklerinden dolayı tebrik ederim. Work in Progress jürisinin yaptığı değerlendirmeyle ödül alan proje ve filmlerin sahiplerini ayrıca tebrik ederim. Umarım ki; bu destek sizlerin uzun olmasını temenni ettiğimiz sinema kariyerinizde anlamlı bir başlangıç noktası olur,” dedi.
Work in Progress Ödülleri
Work in Progress ödüllerini, atölyedeki 8 filmi izleyip, filmlerin yönetmen ve yapımcıları ile birebir görüşmeler yapan jüri üyeleri Cedomir Kolar (ASAP Films), Daniela Persico (Locarno Film Festival), Yohann Comte (Charades) adına Cedomir Kolar açıkladı.
30.0000 TL Anadolu Efes Ödülü, “içinde yaşadıkları toplumun onlara tanıdığı dar alanlarda var olmaya çalışan iki erkek kardeşin arasındaki çatışmaları aktardığı ve abartıdan uzak yönetmenliğiyle tüketici bir savaşın nabzını tutarak doğru imgeleri seçmesi sebebiyle” İKİ ŞAFAK ARASINDA filminin yönetmeni Selman Nacar ile yapımcıları Burak Çevik ve Diloy Gülün’e verildi.
Filmin renk düzenleme ve online kurgu işlemlerini kapsayan Color Up Ödülü, “çığlık atan bir yalnızlığı bize fısıldadığı ve kendinden emin olmanın önemini kulaklarımıza miyavladığı için” ZUHAL filminin yönetmeni Nazlı Elif Durlu’ya ve yapımcısı Annamaria Aslanoğlu’na sunuldu.
Daire Creative Görsel Tasarım Ödülü, “kuvvetli olduğu kadar çarpıcı bir sosyal gerçekliğe dair kendi kişisel hikâyesini anlatacak cesareti bulduğu ve gerçekliği hem yakınlık içinde hem de mesafeli bir üslupla ortaya koyabildiği için” ÖRTBAS filminin yönetmeni Ahmet Necdet Çopur’a ve yapımcısı Nadir Öperli’ye takdim edildi.
Kazanan filme dağıtım garantisi, dağıtımcı payı almadan gösterim imkânı ve dağıtım sırasında tanıtım desteği veren Başka Sinema Ödülü ise “ilettiği mesaj kadar çarpıcı görselleriyle ve oyuncuların birbirinden başarılı performanslarıyla yürek yakan bir hikayeyi perdeye aktarması sebebiyle” AF filminin yönetmeni Cem Özay’a ve yapımcısı Ömür Güner’e sunuldu.
Film Geliştirme Atölyesi ve Komşular Platformu Ödülleri
Film Geliştirme Atölyesi jüri üyeleri Jamila Wenske (Achtung Panda), Nicos Panayatopoulos (Mediterranean Film Institute), Marcin Luczaj (New Europe Film), Oana Giurgiu (Libra Film), Faruk Güven (TRT) ve Yael Fogiel (Les Films du Poisson) 14-17 Nisan tarihlerinde çevrimiçi gerçekleşen proje sunumlarının ardından atölyede ödül alan projeleri belirledi.
50.000 TL değerindeki TRT Özel Ödülü’nü RAHMET projesinin yönetmenleri Gözde Yetişkin ve Emre Sert ile yapımcıları Suzan Güverte ve Şebnem Kitiş kazandı. Jüri, ödül gerekçesini şöyle açıkladı: “Aç gözlülük ve aldatılma korkusuyla zehirlenmiş ruhların sonunun gerçek değerlerin kaybı olacağını anlatan bu hikaye diğer taraftan da insanlığın doymak bilmeyen tabiatının resmini çizerken nihayetinde ahlaklı olmayı öğütlüyor. Kinaye ve mizahı birleştiren anlatımı da ilginçliğini arttırıyor.”
30.000 TL değerindeki Köprüde Buluşmalar Ödülü jürinin ortak kararıyla “yönetmenin vizyonu ve sinematik forma hakimliği ve bu çok katmanlı projeyi zorlayıcı hikaye akışına rağmen bir yap boz gibi birleştirebilme yeteneğinden dolayı” İKİ GÖZLÜLER projesinin yönetmeni Ziya Demirel ve yapımcısı Annamaria Aslanoğlu’nun oldu.
Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi kapsamında hem Türkiye’den hem de komşu ülkelerden projeleri kapsayan 8000 Avro CNC Ödülü, CHRONICLE OF A WINTER: TEHRAN 1979 projesinin yönetmenleri Sahar Salahshoori, Bahar Shoghi ve yapımcısı Mina Kesheveraz’a takdim edildi. Jürinin karar açıklamasında “Bu proje çok önemli olmasına rağmen unutulmuş tarihi bir olayla ilgili. Günümüz İranlı kadınları, tüm dünya kadınları ve özgürlükleri için savaş vermek zorunda kalan herkes için çok kuvvetli bir yankısı olacağına eminiz,” denildi.
Melodika Ses Ödülü, O YARATIKLARDAN BİRİ projesinin yönetmeni Ali Özkul’a ve yapımcıları Fırat Sezgin ve Ceylan Özgün Özçelik’e sunuldu. Jürinin açıkladığı ödül gerekçesinde “Ekibin yakın bir akrabayı çelişkileriyle yansıtabilmesi, görsellikle ve erkeklikle ilgili önemli soruları yöneltirken bir erkeği sorgulamak için gereken tavrı ve vizyonu ortaya koyabilmesine hayranlık duyduk. Bizleri fiziksel ve duygusal uç noktalarda bir yolculuğa çıkartırken yaratacakları bu dünyayı tam olarak özümseyebilmemize destek olacak ses evrenini yaratmakta yardımcı olması umuduyla bu ödülü uygun gördük,” denildi.
GeniusPark Görsel Efekt Ödülü “benzersiz ve kararlı bir bakış açısı sunan projenin anlatımındaki estetik hedefleri” sebebiyle ANİDEN projesinin yönetmeni Melisa Önel ve yapımcısı Alara Hamamcıoğlu’na verildi.
4 aşamalı Akdeniz Film Enstitüsü (MFI) Senaryo Atölyesi Ödülü “ölümü beklemenin gitgide ağırlaşan aile bireyleri arasındaki ve özellikle baba-oğul ilişkisine cesaretli bakışı nedeniyle” AGONİ adlı projenin yönetmeni Ali Vatansever’e ve yapımcıları Selin Vatansever ve Oya Özden’e takdim edildi.
Bu yıl ikinci kez verilen SE-YAP Ödülü, HAZİNE projesinin yönetmeni Salih Demir’e ve yapımcısı Çekdar Erkıran’a sunuldu. Projenin sürreal-sembolik ve gerçek stilleri bir araya getirme cesaretine ve hem açıklama yapmak hem de anlam kazandırmak amacıyla müziği anlatıma dâhil etme fikrini takdir eden jüri, ödülü “Tüm bu öğelerin orijinal bir sinema yaklaşımının işareti olduğuna inanıyoruz. Bunun da ancak uluslararası seviyede deneyimle gerçekleşeceğini düşündüğümüzden SE-YAP Ödülü’nü HAZİNE projesinin yapımcısı Çekdar Erkıran’a veriyoruz,” açıklamasıyla duyurdu.
Transilvania Pitch Stop Ödülü, komedi öğeleri taşıyan bir aile draması türündeki PASTORAL projesinin yapımcısı Jozef Amado’ya ve yönetmeni Michael Önder’e verildi.
Komşular Platformu’na özel verilen Postbıyık Ses Post-prodüksiyon Ödülü ise TIDE projesinin yönetmeni Hussen Ibraheem’e ve yapımcıları Lara Abou Saifan ve Tania El-Khoury’e sunuldu. Jüri, ödül gerekçesin “Çok uluslu bir ülkede absürt ama gerçekçi olay örgüsü ile dikkat çeken projeye verilen ses post prodüksiyon ödülünün Türkiye’yle ortak yapım imkanının yolunu açacağına inanıyoruz,” diyerek açıkladı.
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