"Reklam filmleri için senaryo yazan Amitabha'nın, çekim mekânları aramak için taşrada seyahat ederken aracı bozulur.
Onu bulup evine alan çiftçinin eşi Karuna, Amitabha’nın eski bir aşkıdır.
Satyajit Ray’in tek bir mekanda bakışmaları ve mesafeleri mahir bir şekilde kullanarak, bastırılan duyguların ifadesini yakaladığı filmde, Soumitra Chatterjee ve Madhabi Mukherjee, Charulata sonrası bir kez daha usta yönetmenle buluşuyor ve adeta oyunculuk dersi veriyor."
Beni koşulsuz sev.. sevebilirsen!
Hint sinemasının zirve ismi Satyajit Ray, Bengalce 'ödlek' anlamına gelen Kapurush adlı filmle erkek milletine mealen şöyle seslenir:
Ey her şeyi bildiğini, denediğini ya da her istediği kızı kendine aşık edip, istediği sürece de elinde tutabileceğini zanneden gafil erkek kişi, şunu bil ve asla unutma ki, herhangi bir ilişkinin daha henüz başında feleğini şaşırarak adeta eşekten düşmüş karpuz misali dağılıp yamulmayasın; bir kadın bir adama -onu ne kadar severse sevsin- yaşamı boyunca sadece bir kez, kendisine bağlanıp sonuna kadar onunla olma fırsatı tanır ve ondan kendisine tereddütsüz ve de kayıtsız şartsız sahip çıkmasını ister; eğer o adam 'dünyalar güzeli' o kızı aslında çok sevdiği halde -herhangi bir nedenle- mırın kırın eder, 'hele bi düşüneyim' falan diyerek korkakça bir davranış içine girerse, kızımız için bu iş o anda bitmiştir; belki bir süreliğine dışardan böyle görünmeyebilir, ama onun içindeki -oğlana dair oluşturduğu- tüm 'hissi kristaller' çoktan tuzla buz olmuş vaziyettedir ve artık hiçbir özür, pişmanlık ya da gözyaşı, bu kristal parçalarını bir daha asla bir araya getiremeyecektir..
O 'güzeller güzeli' kadın bu kötü tecrübeden sonra, belki hiç sevmeyeceği/sevemeyeceği, ama onu el üstünde tutup, saygı gösterecek 'sıradan' herhangi bir erkekle hayatını birleştirebilir; fakat o ödlek oğlanla, asla!.
Satyajit Ray Usta, bu 'zavallı' oğlana hiç insaf etmeyecek -aşağıdaki videoda da izleyeceğiniz- filmin, tren istasyonunda geçen o 'muhteşem' final sahnesinde, pişmanlıktan dolayı zaten eriyip bitmiş vaziyetteki oğlanı -kızımız vasıtasıyla ve elbette art niyetsiz- öyle bir 'ketenpereye' getirecektir ki, onlarca yıl sonra bu kızı belki unutabilecek çocuk, bu büyük şoku hep hatırlayacaktır..
Kapurush
Yönetmen: Satyajit Ray
Senaryo: Premendra Mitra, Satyajit Ray
Oyuncular: Soumitra Chatterjee, Madhabi Mukherjee, Haradhan Bannerjee
Yapım: 1965, Hindistan, 70'
8,5 /10
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