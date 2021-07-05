Genco Erkal 'Şahdamarım'la KüçükÇiftlik Bahçe’de!

Usta tiyatrocu Genco Erkal’ın, Ahmed Arif’in şiir, söyleşi ve mektuplarından yola çıkarak uyarladığı, yönettiği ve rol aldığı yeni müzikli gösterisi Şahdamarım, 14 Temmuz Çarşamba akşamı Avrupa yakasında ilk kez KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda sahnelenecek!
Edebiyatımızın en değerli ozanlarından Ahmed Arif’in ölümünün 30. yılında, anısına bir armağan olarak hazırlanan oyun Dostlar Tiyatrosu tarafından sahneye konuyor.
KüçükÇiftlik Park’ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe’de, URU organizasyonu ve Mey|Diageo kurumsal desteğiyle gerçekleşen KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda sahnelenecek oyunun biletleri, etkinlik başlama saati olan 21.00’e kadar online olarak Biletix’ten temin edilebiliyor.
Seyirciler, kapı açılış saati olan 18.30’dan itibaren bahçe ve fuaye alanında, açık havada zaman geçirme imkânı da buluyor.
Şehrin eğlence mirası KüçükÇiftlik Park’ın, tiyatro sanatının güçlenmesine destek vermek amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, bu yıl da İstanbulluları açık havada tiyatronun iyileştirici gücüyle buluşturuyor. Şehirlilerin kaçış noktası haline gelen KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu İstanbullulara yemyeşil huzurlu bahçe ortamında nefes alabilecekleri, güvenle sosyalleşebilecekleri bir alan sunuyor. Pandemi sürecinde tiyatro severlerin tiyatrolarla hasretini gidermeye aracı olan KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tasarlanan tam kapsamlı sahnesinde sevilen tiyatro gruplarını ağırlıyor.
GENCO ERKAL’DAN AHMED ARİF ANISINA “ŞAHDAMARIM”
KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nun güçlü programı, Genco Erkal’ın 14 Temmuz 2021 Çarşamba akşamı Avrupa yakasında ilk kez sahneleyeceği yeni müzikli gösterisi Şahdamarım ile devam ediyor. Erkal’ın, Ahmed Arif’in ölümünün 30. yılında, usta ozanın şiir, söyleşi ve mektuplarından yola çıkarak uyarladığı, yönettiği ve rol aldığı oyun Dostlar Tiyatrosu tarafından sahneye konuyor. Şahdamarım, tek bir şiir kitabıyla edebiyatımızın zirvesini tutmuş, halk kitlelerince en sevilen yazarların başında gelen büyük ozan Ahmed Arif’in değerli anısına bir armağan niteliği taşıyor. Sahne tasarımı Duygu Sağıroğlu’nun çalışmalarından uyarlanan oyunda, ozanın şiirlerinden bestelenen şarkıları sahnede Ercan ve Gökhan Çağıran kardeşler yorumluyor.
Bilet fiyatlarının 60-180 TL arasında değişiklik gösterdiği oyunların kapı açılış saati 18.30, başlama saati ise 21.00. Biletler oyun başlayana kadar online olarak Biletix’ten temin edilebilecek.
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