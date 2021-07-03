Güneş Özgeç’ten yeni tekli: Bence Gerçek Hepsi

Alternatif sahnelerin özgün söz ve müzik yazarlarından Güneş Özgeç’in yeni teklisi Bence Gerçek Hepsi çıktı.
Sözü ve müziği Güneş Özgeç’e ait olan şarkının vokalleri, enstrümanları, düzenlemesi ve prodüksiyonu da sanatçının imzasını taşıyor.
Masalsı ve mistik sözleri ile dikkat çeken Bence Gerçek Hepsi, ritmik öğeleri koyu elektronik seslerle buluşturan müziği ile dinleyiciyi zamansız bir yere sürüklüyor.
Mix’lerini Alp Turaç’ın yaptığı, mastering’ini Erdem Helvacıoğlu’nun üstlendiği şarkının albüm kapağını sanatçı Kübra Su Yıldırım tasarladı ve fotoğraflarını Merve Terzioğlu çekti.
Şarkının Kapadokya’da çekilen video klibinde ise, Instagram Reels videolarıyla çok konuşulan yönetmen ve sanatçı Dinçer İşgel’in imzası bulunuyor.
Hayatta karşımıza çıkan her şeyin aslında bizim bir yansımamız olduğunu söyleyen Özgeç, şarkının duygusunu şu sözlerle anlatıyor: “‘Bence Gerçek Hepsi’, bu dünyanın aslında bizim algıladığımız şekliyle olduğu, gerçeklik diye sunulanınsa bir yanılsama olduğunu öneren bir şarkı. Yanlış nedir, ya da doğru neye deriz, gerçekten gerçek var mıdır? Yoksa bize zorla verilen ve bizim de kendimize kabul gördüğümüz sınırlar ve yargıları mı taşırız? Oysa tam da bu şarkının söylediği gibi her şey bir diğerine yansıyan değil midir; güneş karşısında duran aya ışığını verirken, onda gördüğü yine kendi ışığı, yansımasından başka nedir?”
Güneş Özgeç’in “Bence Gerçek Hepsi” adlı teklisini Apple Music ve Spotify'da dinleyebilirsiniz..
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