'Uluslararası Sanatçı Filmleri 2021' İstanbul Modern’de!

İstanbul Modern, dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıların video, animasyon, kısa filmlerinin yer aldığı Artists’ Film International (Uluslararası Sanatçı Filmleri) programını ağırlıyor.
Videolar bu yıl “özen göstermek” konusuna odaklanıyor.
Hayatı bir araya getiren tüm ögeleri; doğayı, çevreyi, hayvanları, bitkileri, insanları önemsemenin, aynı zamanda da ülkeler ve bireyler olarak birbirimizle kurduğumuz ilişki biçimlerine dikkatle yaklaşmanın gerekliliği her geçen gün daha da kritik bir hâl alıyor.
Özellikle tüm dünyanın bir virüsün etkisiyle evlere kapandığı ve insanların hayatlarına devam edebilmek için aynı gereksinimler üzerinden kolektif olarak hareket edebilme yetilerine odaklandığı bir senenin ardından “özen göstermek” olgusu iyice hissediliyor.
|Kutu
Çeşitli çerçeveler ve ifade biçimleri aracılığı ile “özen göstermek” teması başlığına ilişkin farklı açılımlar, Artists’ Film International programının 2021’e özel seçkisinde yer alıyor ve programa bu yıl, İstanbul Modern’in davetiyle, sanatçı Sena Başöz katılıyor. Başöz’ün “Kutu” adlı videosu 2021 yılı içinde hem İstanbul Modern’de hem de programın uluslararası ortaklarında gösteriliyor.
Londra’daki Whitechapel Gallery öncülüğünde 2008 yılında başlayan Artists’ Film International farklı coğrafyalardan 22 sanat kurumunun ortaklığıyla devam ediyor. Bu kapsamda video sanatıyla ilgili araştırmalarını birbirleriyle paylaşan kurumlar, her yıl belirli bir tema çerçevesinde ülkelerinden bir sanatçı ve çalışmasını seçerek programa katılıyor. İstanbul Modern, geçmiş yıllarda programa Ali Kazma, İnci Eviner, Sefer Memişoğlu, Bengü Karaduman, Burak Delier, Vahap Avşar, Zeyno Pekünlü, Cengiz Tekin, Pelin Kırca, Senem Gökçe Oğultekin ve Ergin Çavuşoğlu’nun videolarıyla katılmıştı.
İstanbul Modern, alınan tedbirler kapsamında programı bu yıl da çevrimiçi bir sergi olarak planlama kararı aldı. Program kapsamında içeriği İstanbul Modern’in küratöryel seçimiyle belirlenen çevrimiçi sergide dokuz film gösteriliyor.
Bu kapsamda sergide yer alan sanatçılar: Sena Başöz (İstanbul Modern, Türkiye); Thania Petersen (Bag Factory, Johannesburg, Güney Afrika); Clare Langan (Crawford Sanat Galerisi, Cork, İrlanda); Giulio Squillacciotti (GAMeC, Bergamo, İtalya); Himali Singh Soin (Project 88, Mumbai, Hindistan); Agnė Jokšė (CAC, Vilnius, Litvanya); Rehana Zaman (Whitechapel Gallery, Londra, Birleşik Krallık); Patty Chang (Ballroom Marfa, Teksas, ABD), Kiri Dalena (MCAD, Manila, Filipinler).
Program / İçerik: Öykü Özsoy, Nilay Dursun
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