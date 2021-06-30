George R. R. Martin’in 'Yedi Krallık Şövalyesi' ilk kez Türkçe’de!

|George R. R. Martin
George R. R. Martin’in henüz tamamlanmamış başyapıtı Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin üç öncül novellasını ilk kez bir araya getiren Yedi Krallık Şövalyesi, Epsilon logosuyla ilk kez Türkçe’de!
Epsilon tarafından, Alican Saygı Ortanca ve Emre Aygün’ün çevirisiyle dilimize kazandırılan ve ön satışa açılan Yedi Krallık Şövalyesi’nin illüstrasyonlu özel baskısı, George R. R. Martin hayranları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.
Targaryen soyunun Demir Taht’ı elinde tuttuğu bir çağda geçen Yedi Krallık Şövalyesi, George R. R. Martin’in henüz tamamlanmamış başyapıtı Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin üç öncül novellasını ilk kez bir araya getiriyor.
Zamanımızın en iyi fantazya sanatçılarından biri olan Gary Gianni’nin 160’tan fazla illüstrasyonuyla hayat bulan kitap, okuyucuları yiğitlik çağındaki Yedi Krallık’ın dünyasına taşıyor.
Taht Oyunları’nın Tyrion Lannister’ı ve Podrick Payne’inden tam bir asır önce, Westeros topraklarını iki cesur kahraman arşınlamaktadır: Sör Uzun Duncan ve küçük yaveri Yumurta.
Genç, naif ve cesur Duncan, tecrübeli değilse de rakiplerinin üzerinde olanca heybetiyle yükselen bir gezgin şövalyedir.
Ona eşlik eden ufacık yaveri Yumurta ise bir çocuktur ve gerçek kimliği, karşılaşabilecekleri herkesten gizli tutulmalıdır. Ne de olsa asıl adı Aegon Targaryen olan yaver, ejderha kanı taşımaktadır ve bir gün kral olacaktır.
Umulmadık bir biçimde yolları kesişen bu iki kahramanı bekleyense güçlü düşmanlar, kraliyet entrikaları ve öngörülmesi imkânsız bir kaderdir..
İnternet sitelerinde ön satışa açılan Yedi Krallık Şövalyesi, 30 Haziran’dan itibaren Epsilon logosuyla tüm kitapçılarda!
"Gelecek yıllarda gezgin şövalyemizle yaverini daha başka yolculuklar ve eziyetler bekliyor olacak. Dorne’dan Sur’a kadar, yolculukları boyunca Yedi Krallık’ı baştan sona katedecekler ve Dar Deniz'i aşıp İhtilaflı Topraklar’a ve Essos’un parıldayan şehirlerine bile gidecekler. Yolculukları sırasında yolları lordlarla, şövalyelerle, büyücülerle, birçok güzel genç kız ve asil leydiyle kesişecek, isimleri Westeros’un tarihine unutulmamak üzere yazılacak. Ama bunlar başka bir zamanın hikâyeleri. Okumaya devam edin."
George R. R. Martin
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