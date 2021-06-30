30.06.2021

40. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma gösterimleri Temmuz'da!


Bir Nefes Daha

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali kapsamındaki Ulusal Yarışma 1–13 Temmuz tarihlerinde yapılacak; gösterimler Maximum UNIQ Açıkhava'da kurulan sinemada gerçekleştirilecek. 

İstanbul Film Festivali biletleri passo.com.tr/tr kanalının yanı sıra İKSV ana gişesinden ve festival günleri boyunca Maximum Uniq Açıkhava’da yer alacak festival gişesinden 19.00-21.00 saatleri arasında alınabilir.

Maximum Uniq Açıkhava biletleri: Tam 45 TL, Öğrenci 30 TL.


İnsanlar İkiye Ayrılır

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma filmleri, 1–13 Temmuz tarihlerinde izleyicilerle buluşuyor. 

Yarışmada yapımı 2020-2021 sezonunda tamamlanan 13 film yer alıyor. 

34. kez Anadolu Efes’in katkılarıyla gerçekleştirilen Türkiye Sineması bölümü kapsamındaki Ulusal Yarışma filmlerinin gösterimleri, film ekiplerinin katılımıyla Maximum UNIQ Açıkhava’da yapılacak. 

Ulusal Yarışma’da ödül kazanan filmler, festivalin 14 Temmuz Çarşamba akşamı düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. 

ULUSAL YARIŞMA 

40. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma’da Altın Lale Ödülü için, yapımı 2020-2021 sezonunda tamamlanan 13 film yarışacak. 

Ulusal Yarışma Jürisi bu yıl yönetmen Tolga Karaçelik başkanlığında toplanıyor. Diğer jüri üyeleri oyuncu Ece Dizdar, sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı Naz Erayda Kurdoğlu, yapımcı Nadir Öperli ve yazar Şebnem İşigüzel.

Ulusal Yarışma Jürisi En İyi Film, En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Müzik olmak üzere toplam 9 dalda ödül verecek. 

En İyi Film’e 200.000 TL, Onat Kutlar anısına verilecek Jüri Özel Ödülü’nü kazanan filmin yapımcısına İKSV tarafından 50.000 TL verilecek. En İyi Yönetmen’e Anadolu Efes tarafından 50.000 TL verilecek. En İyi Kadın ve En İyi Erkek Oyuncu 10.000'er TL ile ödüllendirilecek. Kaybettiğimiz Hasan Saltık anısına verilecek En İyi Özgün Müzik Ödülü, LU Records tarafından 5.000 TL, En İyi Senaryo Ödülü ise Alamet Holistic tarafından 10.000 TL para ödülü ile desteklenecek. 


Av


Ulusal Yarışma filmleri:


Av / Emre Akay 


9,75 / Uluç Bayraktar


Sardunya / Çağıl Bocut 


Bir Nefes Daha / Nisan Dağ 


Beni Sevenler Listesi / Emre Erdoğdu


Yeniden Leyla / Barış Hancıoğulları 


Zîn ve Ali’nin Hikâyesi / Govenda Ali û Dayka Zîn / Mehmet Ali Konar


Af / Cem Özay


Çatlak / Fikret Reyhan


Cemil Şov / Barış Sarhan


İnsanlar İkiye Ayrılır / Tunç Şahin


Dirlik Düzenlik / Nesimi Yetik


Sen Ben Lenin / Tufan Taştan


Sardunya


SEYFİ TEOMAN EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ 

2012 yılında kaybettiğimiz yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına verilen Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanan filmin yönetmenine sonraki çalışmalarını teşvik etmek üzere Lale Kart aracılığıyla 30.000 TL ödül verilecek. Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü'nü kazanan yönetmenlere para ödülü 5 yıl boyunca, 2002’den bu yana, festival ve etkinlikleri destekleyen “İKSV Lale Kart Üyelik Programı” tarafından verilecek.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde yönetmenler Zeynep Dadak, Leyla Yılmaz ve Orçun Behram yer alıyor.


Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü adayları:


9,75 / Uluç Bayraktar 

Sardunya / Çağıl Bocut 

Yeniden Leyla / Barış Hancıoğulları 

Af / Cem Özay 

Cemil Şov / Barış Sarhan 

Sen Ben Lenin / Tufan Taştan 