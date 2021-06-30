40. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma gösterimleri Temmuz'da!

|Bir Nefes Daha
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali kapsamındaki Ulusal Yarışma 1–13 Temmuz tarihlerinde yapılacak; gösterimler Maximum UNIQ Açıkhava'da kurulan sinemada gerçekleştirilecek.
İstanbul Film Festivali biletleri passo.com.tr/tr kanalının yanı sıra İKSV ana gişesinden ve festival günleri boyunca Maximum Uniq Açıkhava’da yer alacak festival gişesinden 19.00-21.00 saatleri arasında alınabilir.
Maximum Uniq Açıkhava biletleri: Tam 45 TL, Öğrenci 30 TL.
|İnsanlar İkiye Ayrılır
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma filmleri, 1–13 Temmuz tarihlerinde izleyicilerle buluşuyor.
Yarışmada yapımı 2020-2021 sezonunda tamamlanan 13 film yer alıyor.
34. kez Anadolu Efes’in katkılarıyla gerçekleştirilen Türkiye Sineması bölümü kapsamındaki Ulusal Yarışma filmlerinin gösterimleri, film ekiplerinin katılımıyla Maximum UNIQ Açıkhava’da yapılacak.
Ulusal Yarışma’da ödül kazanan filmler, festivalin 14 Temmuz Çarşamba akşamı düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.
ULUSAL YARIŞMA
40. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma’da Altın Lale Ödülü için, yapımı 2020-2021 sezonunda tamamlanan 13 film yarışacak.
Ulusal Yarışma Jürisi bu yıl yönetmen Tolga Karaçelik başkanlığında toplanıyor. Diğer jüri üyeleri oyuncu Ece Dizdar, sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı Naz Erayda Kurdoğlu, yapımcı Nadir Öperli ve yazar Şebnem İşigüzel.
Ulusal Yarışma Jürisi En İyi Film, En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Müzik olmak üzere toplam 9 dalda ödül verecek.
En İyi Film’e 200.000 TL, Onat Kutlar anısına verilecek Jüri Özel Ödülü’nü kazanan filmin yapımcısına İKSV tarafından 50.000 TL verilecek. En İyi Yönetmen’e Anadolu Efes tarafından 50.000 TL verilecek. En İyi Kadın ve En İyi Erkek Oyuncu 10.000'er TL ile ödüllendirilecek. Kaybettiğimiz Hasan Saltık anısına verilecek En İyi Özgün Müzik Ödülü, LU Records tarafından 5.000 TL, En İyi Senaryo Ödülü ise Alamet Holistic tarafından 10.000 TL para ödülü ile desteklenecek.
|Av
Ulusal Yarışma filmleri:
Av / Emre Akay
9,75 / Uluç Bayraktar
Sardunya / Çağıl Bocut
Bir Nefes Daha / Nisan Dağ
Beni Sevenler Listesi / Emre Erdoğdu
Yeniden Leyla / Barış Hancıoğulları
Zîn ve Ali’nin Hikâyesi / Govenda Ali û Dayka Zîn / Mehmet Ali Konar
Af / Cem Özay
Çatlak / Fikret Reyhan
Cemil Şov / Barış Sarhan
İnsanlar İkiye Ayrılır / Tunç Şahin
Dirlik Düzenlik / Nesimi Yetik
Sen Ben Lenin / Tufan Taştan
|Sardunya
SEYFİ TEOMAN EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ
2012 yılında kaybettiğimiz yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına verilen Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanan filmin yönetmenine sonraki çalışmalarını teşvik etmek üzere Lale Kart aracılığıyla 30.000 TL ödül verilecek. Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü'nü kazanan yönetmenlere para ödülü 5 yıl boyunca, 2002’den bu yana, festival ve etkinlikleri destekleyen “İKSV Lale Kart Üyelik Programı” tarafından verilecek.
Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde yönetmenler Zeynep Dadak, Leyla Yılmaz ve Orçun Behram yer alıyor.
Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü adayları:
9,75 / Uluç Bayraktar
Sardunya / Çağıl Bocut
Yeniden Leyla / Barış Hancıoğulları
Af / Cem Özay
Cemil Şov / Barış Sarhan
Sen Ben Lenin / Tufan Taştan
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