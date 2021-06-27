Pera Film Onur Haftası’nı Yepyeni Bir Dünya ile kutluyor!

|Binde Bir
Pera Film, Onur Haftası’nı çevrimiçi gerçekleşecek bir film programı ile kutluyor.
Program adını, 2021’in başlarında hayatını kaybeden trans müzisyen SOPHIE’nin aynı adlı şarkısından alıyor.
Yepyeni Bir Dünya başlıklı programda yer alan 4 film de, işte, evde, sokakta, var olmaya çalıştığı her yerde yeni bir dünya kurmak için mücadelesini sürdüren kuir karakterlerin yaşamlarından izler taşıyor.
|Bıçaklar ve Deri
24 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan Yepyeni Bir Dünya’da; Jennifer Reeder’in büyülü gerçekçilik, müzikal, absürt komedi ve kara film türlerinden aldığı unsurları tekrar yorumladığı, neo-femist gerilim filmi Bıçaklar ve Deri; geçmişi yeniden keşfetmeye ve birlikte bir gelecek inşa etmeye odaklanırken Avrupa’da göçmen bir kuir olmak üzerine etkileyici bir anlatı sunan Küsmek Yok; karakterlerinin açılma ve siber zorbalık, toplum hayatı ve fakirlik, aşk ve şiddet arasında sıkışmışlığını, çocukluğun narinliği ile yetişkin dünyasının sert gerçekliği arasındaki gitgelleri, belgesel hissi veren bir anlatımla aktaran Binde Bir;ve son olarak, bir grup gencin kuir ütopyasına dair fikirlerini tartıştığı, birlikte popüler bir video oyunu içinde güvenli alanlar inşa ederek herkesin kendisi olabildiği, daha eşit ve adil bir dünyaya dair bir manifesto yaratmasını anlatan belgesel Ütopya’nın Peşinde yer alıyor.
Filmler, 24 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında film.peramuzesi.org.tr adresinde çevrimiçi olarak yayınlanacak ve sadece Türkiye'deki izleyiciler tarafından izlenebilecektir.
Yasal düzenlemeler gereği film gösterimlerimiz, aksi belirtilmediği sürece, +18 uygulamasına tabidir.
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