Güneş Özgeç’ten yeni tekli: Güneş Yüzüm

31 Ocak’ta yayınlanan ve sanatçının alıştığımız akustik sound’una elektronik müziği de dahil eden şarkının yapımcılığını, Büyük Ev Ablukada'daki çalışmalarıyla da tanıdığımız Başar Yurtçu ve Cem Yılmazer üstleniyor.
Güneş Özgeç’in “Kimsenin kendisi olmaya izin verilmediği bir dünyaya karşı uyanık olmanın ve direnmenin şarkısı” olarak tarif ettiği “Güneş Yüzüm”, dijital müzik kanallarından dinlenebilir ve indirilebilir.
Uyanık ve direnen Güneş'in sözleri
Güneş Özgeç, yıl ortasında yayınlanacak teklilerinin habercisi olduğunu söylediği şarkının kişisel olduğu kadar dinleyicinin de kendini bulacağı bir direnişin hikâyesini anlattığını belirtiyor ve şunları söylüyor: “İnsanların kendi elleriyle kurduğu ve kimsenin kendisi gibi olmasına izin verilmediği bir dünyaya karşı yazılmış bir şarkı ‘Güneş Yüzüm'. Özgürlüğe, aşka, ruha dair olanları görmezden gelen, insanların yalnızca kendi istediği şekilde, kurduğu bir makine içinde yaşamasını isteyen bu sisteme karşı uyanık olan ve direnen birinin sözleri bunlar. Biraz da, içimdeki karanlığa karşı mücadelemi müziğe döküp, bu yükten kurtulmak için de yazıldı.”
“Bizim şarkımız oldu”
Önceki şarkılarına hakim olan akustik müziği bu kez elektronik bir sound ile besleyen sanatçı, Başar Yurtçu ve Cem Yılmazer’in ortaklığında hazırlanan şarkının yapım süreci için de, “Şarkılarıma ilk kez başka müzisyenlerin de elinin değmesi, değişik ve özgürleştirici bir deneyim oldu benim için. ‘Güneş Yüzüm’ü Haziran 2019 ile 2020’nin ilk günleri arasında tamamladık; bütün bu süreçte ‘benim şarkım’, ‘bizim şarkımız’ oldu. Önceden hep yalnız oynardım, şimdi ise sevdiğim ve müziğine güvendiğim insanlarla birlikte üretmenin keyfine eriştim” diyor ve bu ekiple birlikte hazırlanan yeni şarkıların da yolda olduğunu söylüyor.
Vokallerde ve akustik gitarda Güneş Özgeç’in, elektro gitar ve synthesizer’da Başar Yurtçu ile Cem Yılmazer’in yer aldığı şarkının mix’lerini Başar Yurtçu üstlenirken, mastering’i Çağan Tunalı tarafından yapıldı.
Kapak fotoğrafı ve tasarımının Merve Terzioğlu’na ait olduğu “Güneş Yüzüm”, sanatçının resmi dijital müzik kanallarında dinlenebilir ve indirilebilir.
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