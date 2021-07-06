'İlk İnek' Türkiye prömiyeri 7 Temmuz’da Kalamış Parkı’nda!

Western ve yol filmi gibi klasikleşmiş türlere özgün imzasını atan, rahatlıkla çağımızın en önemli yönetmenleri arasında sayılabilecek Kelly Reichardt’ın son filmi First Cow / İlk İnek, Türkiye prömiyerini MUBI - Sinematek/Sinema Evi işbirliğinde, 7 Temmuz’da Kalamış Parkı’nda 'Yıldızlar Altında Sinema'da yapıyor.
Gösterim saat 21.00’de başlıyor.
9 Temmuz 2021’den itibaren MUBI’de seyirciyle buluşacak olan İlk İnek, 14 Temmuz’da Bize Her Gün Festival mottosuyla yola çıkan Başka Sinema’nın haftalık özel gösterimleri Başka Çarşamba’da yer alacak.
Kelly Reichardt, 19. yüzyılda, bir ineğin sütü etrafında gelişen olayları, hem dostluğa dair incelikli bir öyküye hem de Amerikan tarihinde belirli bir dönemin tasvirine dönüştürürken uzun yıllar unutulmayacak bir ustalık eserine imza atıyor.
Amerikalı yönetmenin adını sinemaseverlere duyurduğu Geçmiş Zaman Olur ki (Old Joy) ile Wendy ve Lucy gibi önemli filmleri de temmuz ayında yine MUBI’de olacak.
First Cow'un mmknmrtb notu: 8 /10
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