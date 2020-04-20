Yeşim Ustaoğlu belgeseli 'Sırtlarındaki Hayat'ı izle!

Yönetmenlerle Buluşma 6: Yeşim Ustaoğlu film programımızda bugüne kadar çektiği tüm filmleriyle izleyiciyle buluşan Yeşim Ustaoğlu'nun Sırtlarındaki Hayat adlı belgeselinin uzun versiyonu İstanbul Modern'in web sitesi üzerinden izlemeye açıldı.
Rize’nin Çamlıhemşin, Topluca köyünde çekilen belgesel, bölgede yaşayan kadınların yaşamlarını konu alıyor.
Belgesel, sırtlarında taşıdıkları ağır fiziksel yüklerin yanı sıra yaşam şartlarının zorlukları ve ailelerini çekip çevirmenin de getirdiği ağır yükün altında ezilmeden büyük bir dayanıklılık gösteren, her şeye rağmen şarkılarından ve yüzlerindeki gülümsemeden vazgeçmeyen kadınlara odaklanıyor.
Uçsuz bucaksız ormanlarla çevrili, dinmeden yağan yağmurların ve akarsuların seslerinin yankılandığı bölgeye içeriden bir bakış sunuyor.
Sırtlarındaki Hayat (2004)
Türkiye | Renkli, 60’ |Türkçe
Belgeseli 30 Nisan'a kadar izlemek için..
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