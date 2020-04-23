23.04.2020
Başka Sinema Salonda gösterimleri devam ediyor!
Başka Sinema Salonda kapsamında BluTV’nin Kirala-İzle sisteminden ulaşabileceğiniz, yeni filmler önümüzdeki haftalarda da seyircilerin salonlarına konuk olacak.
EN BAŞKA YERİ
Başka Sinema Salonda kapsamında seyircilerimize bir de güzel sürprizimiz var, 24 Nisan itibariyle her hafta Instagram IGTV ve Youtube üzerinden yönetmen Ceylan Özgün Özçelik’in sunduğu “En Başka Yeri” programı ile haftanın filmlerine detaylı bir bakış atma şansı yakalayacaksınız. Kaygı ve Cadı Üçlemesi’nin yönetmeni Ceylan Özgün Özçelik, yılların birikimiyle kendine özgü programcılık deneyimini bu döneme özel Başka Sinema seyircisiyle paylaşmaya devam edecek. İlk bölüm için 24 Nisan’ı bekleyin.
YENİ FİLMLER
23 Nisan’da Oscar adayı Annette Bening ve BAFTA ödüllü Bill Nighy, Gladyatör’ün Oscar adayı yazarı yönetmen William Nicholson’ın dokunaklı filmi Hope Gap / Umut Vadisi’nde bir araya geliyor.
Aynı zamanda geçtiğimiz hafta Başka Çarşamba’da salonlarınıza konuk olan, 56. Antalya Film Festivali’nden iki ödülle dönen Kronoloji de #başkasinemasalonda’da gösterimde olacak.
İlk filmi Küf ile 69. Venedik Film Festivali’nde “Geleceğin Aslanı” ödülüne layık görülen Ali Aydın’ın yönetmenliğinde, Kız Kardeşler filmindeki performansıyla herkesi büyüleyen Cemre Ebuzziya ve son dönemin en ilgi çeken oyuncularından Birkan Sokullu’yu bir araya getiren Kronoloji, erkek egemen kültürün acımasızlığını çarpıcı bir gerilim olarak yansıtıyor.
Başka Çarşamba’ya özel olarak Başka Sinema Ayvalık Film Festivali Direktörü Azize Tan’ın yönetmen Ali Aydın ve oyuncular Cemre Ebuzziya ve Birkan Sokullu’yla gerçekleştirdiği özel söyleşiye de Başka Sinema Instagram sayfası IGTV aracılığıyla ulaşmanız mümkün.
29 NİSAN BAŞKA ÇARŞAMBA’DA SEN SEÇ!
29 Nisan Başka Çarşamba içinse, bir Başka Çarşamba geleneği olan Sen Seç tekrar seyirciyle buluşuyor.
72. Cannes Film Festivali’nde Belirli Bir Bakış bölümünde yer alan ve 2020 Akademi Ödülleri’nde Brezilya’nın Oscar adayı olan The Invisible Life of Euridice Gusmao / Görünmez Yaşam ve Eva Green ve Matt Dillon'ın başrollerini paylaştığı, 2019 San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen Proxima filmlerinden hangisinin 29 Nisan’da gösterileceğine seyirci oylarıyla karar veriyor.
Başka Çarşamba’da gösterilecek filmi belirlemek için oy vermeyi unutmayın.
Önümüzdeki haftaların programları için..
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