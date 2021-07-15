40. İstanbul Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu!

1 Nisan’da çevrimiçi gösterimlerle başlayan, salonlarda ve açık havada devam eden 40. İstanbul Film Festivali, 14 Temmuz Çarşamba akşamı Hilton İstanbul Bosphorus, Harbiye’de düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali’nin ödül gecesinde, uluslararası ve ulusal yarışmaların kazananları açıklandı.
Gecede ayrıca Sinema Onur Ödülleri’nin yanı sıra festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri de takdim edildi.
40. İstanbul Film Festivali’nde uluslararası ve ulusal yarışmalarda toplam 45 film yarıştı. Gecede Uluslararası ve Ulusal Yarışma Altın Lale ödüllerinin yanı sıra, Ulusal Yarışma En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Müzik ödülleri takdim edildi. Ödül töreninde ayrıca Ulusal Kısa Film ve Ulusal Belgesel Yarışması, Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü ve Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) ödüllerinin kazananları da açıklandı.
İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülleri
İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri, bu yıl "jet rejisör" lakaplı yönetmen Çetin İnanç, tiyatro ve sinema oyuncusu Suna Selen, tiyatro ve sinema oyuncusu Salih Güney ve ses sanatçısı, oyuncu ve dublaj sanatçısı Belkıs Özener’e sunuldu.
Belkıs Özener’e ödülünü Necip Sarıcı, Suna Selen’e Selen Uçer, Salih Güney’e ise Selda Alkor takdim etti.
Ulusal Belgesel Yarışması
İstanbul Film Festivali’nin belgesel sinemayı ve sinemacıları desteklemek amacıyla düzenlediği Ulusal Belgesel Yarışması’nda bu yıl 9 film yarıştı.
Ulusal Belgesel Yarışması jürisinde yönetmenler Serdar Kökçeoğlu ve Martina Priessner ile yönetmen ve yapımcı Hasan Söylemez yer aldı.
En İyi Belgesel Ödülü’nü Yusuf Emre Yalçın’ın yönettiği Anima kazandı.
Ödülü Discovery Türkiye Kıdemli İş Geliştirme Müdürü Birgül Öztürk, filmin yapımcısı Ezgi Selin Ülkü’ye takdim etti.
Bu yıl festivalin Belgesel Kuşağı Tema Sponsoru da olan Discovery+ En İyi Belgesel Ödülü’nü 20.000 TL para ödülü ile destekleniyor.
Ulusal Belgesel Yarışması’nda Etna Özbek’in yönettiği Nosema ile Sidar İnan Erçelik’in yönettiği Rüzgâr Tayı filmlerine Mansiyon verildi.
Ulusal Kısa Film Yarışması
İstanbul Film Festivali’nin kısa film yapımını teşvik etmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli filmleri izleyiciyle buluşturmak amacıyla düzenlediği Ulusal Kısa Film Yarışması’nda bu yıl 13 film yarıştı.
Jüride oyuncu ve yapımcı Nazlı Bulum, yönetmen Engin Erden ve sinema yazarı Selin Gürel yer aldı.
Jüri, En İyi Kısa Film Ödülü’ne Serhat Karaaslan'ın yönettiği Suçlular filmini layık gördü. Ödül Anadolu Efes Kültürel Pazarlama Müdürü Orçun Ejder tarafından takdim edildi.
En İyi Kısa Film Ödülü Anadolu Efes tarafından 5.000 TL para ödülü ile destekleniyor.
Ulusal Kısa Film Yarışması’nda Malaz Usta'nın yönettiği Sürgünde Bir Yıl filmine Mansiyon verildi.
|Madalena
Uluslararası Yarışma
Başkanlığını yönetmen Radu Jude’un üstlendiği, 40. İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma jürisinde yönetmen Mahnaz Mohammadi, oyuncular Katia Goulioni ve Numan Acar ile fotoğrafçı, yönetmen Fabrizio Maltese yer aldı.
Yarışmada Eczacıbaşı Topluluğu tarafından desteklenen Altın Lale ödülünün 10.000 avroluk bölümü filmin yönetmenine, 50.000 TL’lik bölümü filmin Türkiye’deki dağıtımını üstlenen firmaya veriliyor. Jüri Özel Ödülü’nü kazanan filmin yönetmenine de 5.000 avro para ödülü veriliyor.
İKSV’nin 16 yıl boyunca yönetim kurulu başkanlığını yürüten, İstanbul Film Festivali kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına en iyi filme verilen Uluslararası Yarışma Altın Lale Ödülü için bu yıl 9 ülkeden 11 film yarıştı.
Altın Lale’yi bu yıl Madiano Marcheti’nin yönettiği Madalena kazandı. Katia Goulioni’nin açıkladığı ödülü Eczacıbaşı Holding Yatırım Ofisi Başkanı Bülent Kozlu takdim etti.
Bu yıl jüri, iki filmi jüri özel ödülüne layık gördü.
Uluslararası Yarışma Jüri Özel Ödülü George Peter Barbari’nin yönettiği Bekâretin Sonu ve Thomas Imbach’ın yönettiği Nemesis filmlerine verildi.
Ödülleri Mahnaz Mohammadi takdim etti.
|Beni Sevenler Listesi
Ulusal Yarışma Ödülleri
40. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma’da Altın Lale Ödülü için, yapımı 2020-2021 sezonunda tamamlanan 13 film yarıştı. Ulusal Yarışma Jürisi bu yıl yönetmen Tolga Karaçelik başkanlığında toplandı. Ulusal Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri ise oyuncu Ece Dizdar, sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı Naz Erayda Kurdoğlu, yapımcı Nadir Öperli ve yazar Şebnem İşigüzel oldu.
Ulusal Yarışma Jürisi En İyi Film, En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Müzik olmak üzere toplam 9 dalda ödül verdi.
Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale’yi Emre Erdoğdu’nun yönettiği Beni Sevenler Listesi kazandı. Ödülü Tolga Karaçelik takdim etti. Ulusal Yarışma’da Altın Lale Ödülü, 200 bin TL para ödülüyle destekleniyor.
En İyi Yönetmen ödülü, Çatlak filmiyle Fikret Reyhan’a verildi. Ercan Kesal’ın açıkladığı ödül Anadolu Efes Kültürel Pazarlama Müdürü Orçun Ejder tarafından takdim edildi. En İyi Yönetmen ödülü, Türkiye Sineması Tema Sponsorluğunu üstlenen Anadolu Efes tarafından 50 bin TL para ödülüyle destekleniyor.
Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü’ne Tufan Taştan’ın yönettiği Sen Ben Lenin layık görüldü. Ödül Orçun Behram tarafından takdim edildi. Jüri Özel Ödülü İKSV tarafından 50 bin TL para ödülüyle destekleniyor.
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Dirlik Düzenlik filmindeki rolüyle Asiye Dinçsoy’a ve Sardunya filmindeki rolüyle İlayda Elif Elhih’e verildi. En İyi Kadın Oyuncu ödülü 10 bin TL para ödülü ile destekleniyor. Ödülleri, Salih Güney takdim etti.
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü Beni Sevenler Listesi filmindeki rolüyle Halil Babür kazandı. Ödülü Ece Dizdar takdim etti. En İyi Erkek Oyuncu ödülü 10 bin TL para ödülü ile destekleniyor.
En İyi Senaryo Ödülü’nü Çatlak filmiyle Fikret Reyhan kazandı. Ödülü Alametifarika Kurucu Ortağı ve Tasarım Direktörü Uğurcan Ataoğlu takdim etti. En İyi Senaryo Ödülü, Alamet Holistic tarafından 10 bin TL para ödülü ile destekleniyor.
En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü’nü Sardunya filmiyle Orçun Özkılınç kazandı. Ödülü Naz Erayda verdi.
En İyi Kurgu Ödülü’nü Cemil Şov filmiyle Evren Luş kazandı. Ödülü Nadir Öperli verdi.
Bu yıl, yakın zamanda kaybettiğimiz Hasan Saltık anısına verilen En İyi Özgün Müzik Ödülü Av filmiyle Deniz Cuylan ve Brian Bender’a verildi. Ödülü LU Records kurucularından Ahmet Kenan Bilgiç ve Betal Özay takdim etti. En İyi Özgün Müzik Ödülü LU Records tarafından 5 bin TL para ödülü ile destekleniyor.
|Sardunya
Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü
İstanbul Film Festivali’nde, 2013 yılında kaybettiğimiz yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına bir ödül veriliyor. Festivalin Türkiye Sineması bölümünde yer alan Türkiye yapımı 6 kurmaca ilk filmin aday olduğu Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde yönetmenler Zeynep Dadak, Leyla Yılmaz ve Orçun Behram yer aldı. Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanan Sardunya filminin yönetmeni Çağıl Bocut Lale Kart aracılığıyla verilen 30.000 TL para ödülünün de sahibi oldu. Leyla Yılmaz kazanan filmi açıkladı. Ödülü İKSV Lale Kart üyeleri adına 16 yıldır Lale Kart üyesi olan Feyzi Erçin takdim etti.
Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü'nü kazanan yönetmenlere verilen para ödülü 5 yıl boyunca, 2002’den bu yana İKSV’nin tüm etkinliklerini destekleyen “İKSV Lale Kart Üyelik Programı”nın katkılarıyla sağlanacak.
|Çatlak
FIPRESCI Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Ödülleri
Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birlikleri Federasyonu (FIPRESCI) İstanbul Film Festivali kapsamında iki filme FIPRESCI Ödülü verdi. FIPRESCI jürisinin başkanlığını İtalya’dan Massimo Lechi yaptı. Uluslararası Yarışmadaki filmleri değerlendiren jüride Tayvan’dan Hsin Wang ve Türkiye’den Viktor Apalaçi yer aldı. Ulusal Yarışma’da yer alan filmleri değerlendiren jüride ise Yunanistan’dan Nikos Aletras, Brezilya’dan Marcelo Ikeda ve Türkiye’den Hasan Nadir Derin yer aldı.
FIPRESCI Ödüllerini Uluslararası Yarışma’da George Peter Barbari’nin yönettiği Bekâretin Sonu, Ulusal Yarışma’da Fikret Reyhan’ın yönettiği Çatlak kazandı. Uluslararası Yarışma Ödülünü jüri üyesi Viktor Apalaçi, Ulusal Yarışma Ödülünü ise Esin Küçüktepepınar açıkladı.
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