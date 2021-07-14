'Sessiz Bir Yer 2' 16 Temmuz'da vizyona giriyor!

Ölümcül olayları evlerinden takip eden Abbott Ailesi (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) bu sefer dış Dünya’daki vahşetle yüzleşmek ve hayatta kalmak için, kendilerini sessiz olmaları gereken bir savaşın içinde bulurlar.
Bu bilinmeyen ve tehlikeli maceraya adım atarken onları, ses ile avlanan yaratıklar dışında, yol boyunca pusuda bekleyen başka tehditlerin de olduğunu hızlı bir şekilde farkederler.
Paramount Pictures ve Michael Bay Sunar
Bir Platinum Dunes / Sunday Night Prodüksiyonu
Bir John Krasinski Filmi
A Quiet Place Part II / Sessiz Bir Yer 2
Yazar ve Yönetmen: John Krasinski
Bryan Woods & Scott Beck tarafından yaratılan karakterlere dayanıyor
Oyuncular: Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Djimon Hounsou
İdari Yapımcılar: Allyson Seeger, Joann Perritano, Aaron Janus
Yapımcılar: Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller, John Krasinski
SESSİZ BİR YER 2 HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN BEŞ ŞEY
YENİDEN BİR ARAYA GELEN BİR AİLE
İlk filmin büyük başarısının ardından Sessiz Bir Yer 2’de film yapımı ortaklığında Krasinski, bir kez daha gerçek hayattaki eşi Emily Blunt’ın yazarı ve yönetmeni oluyor.
İlk film, heyecanlı bir şekilde bitmiş olmasına rağmen devam filmi hiç planlanmamış ama Krasinski, insanların nasıl hayatta kaldığı ve dünyanın nasıl devam edebildiği sorularının etkisinden çıkamamış.
Krasinski “İlk filmde çiftliğin dışına çıkmayı hiç istemedim ama hep aklımın bir kenarında duruyordu. Sonra ilk filmin aldığı tepkileri ve insanların da aynı soruyu sorduklarını görünce benim içim çok ilham verici oldu. Çünkü araştırmayı çok istiyordum.” diyor.
Bu da Sessiz Bir Yer 2’deki genişletilmiş bir dünya yaratma yolculuğuna çıkmasını sağlayan fikri ortaya çıkarmış.
1. GÜN
İlk filmde izleyiciler Abbott ailesiyle, beyaz perdede nasıl yaşandığını hiç görmedikleri uzaylı istilasından sonraki 89. günde tanışıyorlar.
Sessiz Bir yer 2, ‘1.gün’ün dehşet verici kan gölüne uzanan büyük ölçekli bir geriye dönüşü ile açılıyor.
İzleyiciler de sonunda sorularının yanıtlarını buluyor.
Sessiz Bir Yer filmi izleyiciyi heyecanlı bir noktada, birçok soruyla bırakmış olsa da Sessiz bir Yer 2, dünyanın sessizlikten önceki haline ve ilk filmin dehşet dolu finalinden sonraki yolculuğa bir bakış açısı sunuyor.
474. GÜN
Sessiz Bir Yer filminde simgesel görüntüler, amansız gerilim ve izleyicilerin nefesini kesen heyecan içinde bırakan bir son yer alıyordu.
Krasinski şunları söylüyor; “İlk film, ebeveynliğe ilişkin bir metafordu. Sessiz Bir Yer, ebeveynin çocuğu için yapabileceği fedakarlıkların boyutunu konu alıyordu.
“Yanıtın küçük kızda olduğu ve bütün dünyayı kurtarabilecekken sadece bu küçük grubu (ailesini) koruduğunu bilmeye katlanamıyor olduğu fikrine bayılıyorum.”
Sessiz Bir Yer 2’de odak noktasının büyük bölümü bir yandan hayatta kalmanın bir yolunu ararken acıyla ve yasla başa çıkmaya çalışmayı da konu alması.
YOLUN ÖTESİNDE
İlk film, neredeyse tek bir mekanda geçerken Sessiz Bir Yer 2 yeni bir yolu ortaya çıkarıyor.
Ailenin hayatta kalan başka insanları arayışı onları tehlikeli bir yolculuğa çıkarıyor. Oksijen tüpü bağlanmış bir kutudaki bir yeni doğan, tehditkar mekanlar yer alıyor.
Krasinski şunları söylüyor; “İlk film özeldi, neredeyse özel yapım bir Western gibiydi. Bu ise daha çok gezgin bir Western.”
İlham kaynağı olarak da No Country For Old Man, True Grit ve There Will Be Blood gibi filmlerin merhametsiz doğal mekanlarını gösteriyor.
TEHLİKE ARTIYOR
Krasinski’yi Sessiz Bir Yer’in dünyasına çeken hiçbir zaman korku olmamış. Onu daha çok konseptin uyandırdığı duygular etkilemiş.
Sessiz Bir Yer 2'de güvenli bir liman ya da tehlike sunabilecek olan Cillian Murphy ve Djimon Hounsou’nun canlandırdığı gizemli karakterlerin de gelmesiyle birlikte hiç farklı değil.
Krasinski şunları söylüyor; “Murphy ile Hounsou’nun karakterleri en çok dışarıda başka insanların olduğunu temsil ediyorlar. O zaman soru, ‘Nasıl hayatta kalmışlar ve kalıyorlar?’ oluyor ve ‘Nasıl hayatta kalıyorlar?’ sorusunun hikayesini anlatıyor.”
Yorum Gönder