212 Fotoğraf Yarışması için başvurular başladı!

|Natalia Ershova, Journey To The Edge Of The Room
Bu yıl 1 - 11 Ekim tarihleri arasında şehrin farklı noktalarında gerçekleşecek 212 Photography Istanbul kapsamında, geleceğin fotoğraf sanatçılarını keşfetmek ve onlara seslerini duyurmaları için alan açmak amacıyla düzenlenen Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması, 6 Eylül 2021 tarihine kadar fotoğraf sanatı ile ilgilenen herkesin başvurularını bekliyor.
|Arzu Kıraner, Kabul
Jüride ses getiren isimler
Her yıl kendi alanında ilgiyle takip edilen uzman isimlerin yer aldığı yarışmanın bu yılki jürisinde; Photo London Direktörü Michael Benson; Magnum Photos New York Kültür Direktörü Pauline Vermare; FOAM Fotoğraf Müzesi Sergiler Direktörü Claartje van Dijk; diChroma Photography Direktörü Anne Morin; London College of Fashion, Moda Fotoğrafçılığı Bölüm Direktörü ve Fotoğrafçı Paul Bevan; The Art Newspaper Yazarı Tom Seymour ve yönetmen Tolga Karaçelik bulunuyor.
Her yaştan ve ülkeden, profesyonel veya amatör fotoğrafçıların katılabileceği yarışma kapsamında son 10’a kalan finalistler 22 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak ve 1 Ekim tarihinde yarışmanın kazananı jüri tarafından duyurulacak.
4. Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması’na başvurular 6 Eylül 2021’e kadar 212photographyistanbul.com adresinden yapılabilir.
Her sene eklediği yeni temalar, işbirlikleri ve zengin içeriğinin yanı sıra alternatif mekanları ile aynı zamanda şehirde keyifli bir keşif rotası sunan 212 Photography Istanbul 4. senesinde rotasını genişleterek Avrupa ve Anadolu yakasında yer alan pek çok farklı mekanda 10 gün boyunca gezilebilecek.
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