'AçıkhavADA Sinema' Adalar'da!

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve Kaan Müjdeci’nin organizasyonuyla hayata geçirilen AçıkhavADA Sinema, “Züğürt Ağa”dan “Sev Kardeşim”e, “Dövüş Kulübü”nden “Kuşlar”a iz bırakan filmleri izleyiciyle buluşturuyor.
2020 yazı boyunca her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar düzenlenen film gösterimleri, akşamları saat 21.00’de başlayacak.
AçıkhavADA Sinema’da bu hafta; 6 Ağustos Perşembe akşamı, başrollerini Şener Şen, Erdal Özyağcılar ve Füsun Demirel'in paylaştığı “Züğürt Ağa” filmi; 7 Ağustos Cuma akşamı Alfred Hitchcock’un 1963 yapımı korku-gerilim filmi “Kuşlar/ The Birds” ve 8 Ağustos Cumartesi akşamı başarılı Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos'un Oscar’a 10 dalda aday gösterilen filmi “Sarayın Gözdesi / The Favourite”, Büyükada Tarihi Arabacılar Meydanı’nda sinemaseverlerle buluşacak.
Her hafta pazar günleri farklı bir adada gösterim gerçekleştirecek olan AçıkhavADA Sinema, 9 Ağustos Pazar akşamı dünya prömiyerini 72. Cannes Film Festivali'nde gerçekleştiren, Pedro Almodovar'ın son filmi “Acı ve Zafer / Pain and Glory” ile Sedef Adası’na konuk olacak.
“Kuşlar / The Birds” filmi gösterimi, bu yılki özel retrospektif bölümünü, ölümünün 40. yıl dönümünde dahi yönetmen Alfred Hitchcock’a ayıran İstanbul Film Festivali iş birliğiyle gerçekleşecek.
İKSV Festival Danışmanı Engin Ertan ise gösterim öncesinde “Alfred Hitchcock Yılı”na özel bir sunum yapacak.
“Kuşlar/ The Birds”, adanın martıları ve çeşit çeşit kuşlarıyla birlikte izleyenlere farklı bir deneyim sunacak.
“Bilet 10 Lira, çekirdek bedava” sloganıyla yola çıkan AçıkhavADA Sinema, Perşembe Halk Günü’ne özel, ücretsiz giriş imkânı sunuyor.
AçıkhavADA Sinema, bu yaz boyunca 7’den 70’e herkesi adalara davet ediyor.
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