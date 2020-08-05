'KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu' başlıyor!

13 Ağustos Perşembe akşamı, Türk Tiyatrosu’nun yaşayan efsanesi Haldun Dormen’in başrolünü üstlendiği Kibarlık Budalası oyunuyla başlayacak olan KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, 14 Ağustos Cuma akşamı ise Semaver Kumpanya tarafından sahnelenen Cimri oyununa ev sahipliği yapacak.
Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tasarlanan yeni sahnesinde, tiyatrolarla seyircilerini açık havada yeniden buluşturan KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda sahnelenecek oyunların biletleri Biletix’te!
Şehrin rakipsiz etkinlik ve eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park, günümüzün mevcut şartları çerçevesinde evrilerek, seyircisinden ayrı düşen ve zor günler geçiren tiyatrolara kapılarını açtı.
KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, şehirlilerin kaçış noktası haline gelen KüçükÇiftlik Park’ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe’ye kurulan tam kapsamlı sahnesinde farklı tiyatro gruplarının en sevilen oyunlarına ev sahipliği yapacak.
Kültür sanata ve tiyatro sanatının güçlenmesine destek vermeyi amaçlayan KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, uzun süredir sosyal hayattan uzak kalan İstanbullulara, yemyeşil huzurlu bahçe ortamında leziz yiyecekler eşliğinde nefes alabilecekleri, yeniden ve güvenle sosyalleşebilecekleri bir alan sunacak.
İstanbulluları açık havada tiyatronun iyileştirici gücüyle buluşturan KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nun zengin ve renkli programı, 13 Ağustos 2020 Perşembe akşamı “Kibarlık Budalası” oyunuyla başlayacak.
Türk Tiyatrosu’nun duayeni Haldun Dormen’in başrolünü üstlendiği, Molière’in ölümsüz eseri “Kibarlık Budalası”nda aynı zamanda Göksel Kortay, Hakan Altıner, Damla Cercisoğlu, Efe Yeşilay, Anıl Yülek, Sadi Özen, Reyhan Aydınsel ve Burcu Akyürek rol alıyor.
Uyarlamasını İpek Kadılar’ın, yönetmenliğini Hakan Altıner’in yaptığı, Kedi Sahne Sanatları tarafından sahneye konan oyun, cahil, saf ama çok zengin bir adam olan burjuva Mösyö Jourdain’in asilzade olma yolundaki umutsuz ve gülünç mücadelesini anlatıyor.
KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda 14 Ağustos 2020 Cuma akşamı ise Semaver Kumpanya’nın sahneye taşıdığı, Molière’in bir başka unutulmaz eseri “Cimri” oyunu tiyatro severlerle buluşacak.
Serkan Keskin, Metin Alpargun, Cansu Saka, Hakan Atalay, Onur Yakçınkaya, Sezin Bozacı, Ezgi Ulusoy Tamer, Onur Şenol, Ahmet Kaynak, Selen Şenay, Uğur Senkeri ve Saniye Samra’nın rol aldığı oyunun yönetmenliğini Tansu Biçer üstleniyor.
17. yüzyıl Paris burjuvasının para tutkusunu öne çıkaran, garip rastlantılarla bezeli “Cimri”, hikâyesini kimseyi yargılamak istemeyen, tüm haksızlıkları görmek ve göstermek üzerine kurulu bir pencereden bakarak anlatıyor.
Tüm Hijyen Önemleri Alındı!
COVID-19 nedeniyle alınan tedbirlerin üst düzeyde uygulanacağı KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu için yalnızca online biletleme sisteminin kullanılacak ve kapıda bilet satışı yapılmayacak.
Birçok noktaya dezenfektan üniteleri kurulan alana misafirlerin girişleri ise ateş ölçümü yapıldıktan sonra sağlanacak.
URU organizasyonuyla hayata geçirilen KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu havaların serinlediği sonbahar akşamlarına kadar devam edecek.
Kapı açılış saatinin 19.30 olduğu program kapsamında oyunlar, hava karardığında başlayacak. KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nun biletleri Biletix’ten temin edilebilir.
KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu Program
13 Ağustos Perşembe Kibarlık Budalası – Kedi Sahne Sanatları
14 Ağustos Cuma Cimri – Semaver Kumpanya
20 Ağustos Perşembe Bir Baba Hamlet – Baba Sahne
21 Ağustos Cuma Bir Baba Hamlet – Baba Sahne
22 Ağustos Cumartesi Basit Bir Ev Kazası – Baba Sahne
27 Ağustos Perşembe Yaşamaya Dair – Dostlar Tiyatrosu
28 Ağustos Cuma Alevli Günler – İstanbul Halk Tiyatrosu
29 Ağustos Cumartesi Alevli Günler – İstanbul Halk Tiyatrosu
3 Eylül Perşembe Sesin Resmi – DOT
10 Eylül Perşembe İki Bekar – Duru Tiyatro
17 Eylül Perşembe Kral Lear – Oyun Atölyesi
18 Eylül Cuma Kral Lear – Oyun Atölyesi
24 Eylül Perşembe Süt Kardeşler – Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu
25 Eylül Cuma Üçü Bir Arada – İstanbul Halk Tiyatrosu
26 Eylül Cumartesi Travis Pine / Halktan Biri – KomediaTürk İstanbul
29 Eylül Salı Evlat – KREK
30 Eylül Çarşamba Kızlar ve Oğlanlar – Craft Tiyatro
2 Ekim Cuma Otelde Cinayet – Duru Tiyatro (Prömiyer)
15 Ekim Perşembe Bir Zamanlar Gazinoda – Arena Oyuncuları
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