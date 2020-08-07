Müze müdürü öldürülmüş ve ardından gizemli bir simge dizimi ve ipuçları bırakmıştır.
Langdon, polis kriptoloji uzmanı Neveu’nün yardımıyla, Leonardo Da Vinci’nin çalışmalarında bir sırrı çözer.
Tüm bu sırlar onları, 2000 yıldır gizli kalan eski bir gizemi korumaya adamış bir topluluğa götürür.
Ron Howard’ın yönettiği ve Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen ile Alfred Molina’nın oynadığı The Da Vinci Code / Da Vinci Şifresi, 19 Mayıs 2006’da Warner Bros. dağıtımıyla Warner Bros. tarafından vizyona çıkarıldı."
Gitmeyi pek düşünmediğim, ama bu filme dair yazan bazı muhterem eleştirmenlerimizin dolduruşuyla seyreylediğim (alacakları olsun!) vasat bir macera filmi..
Aslında benim de ilgimi fazlasıyla çeken bir mevzuya dayanan bu hikâyeden esinlenerek yazılacak 'sıkı' bir senaryo, yaratıcı bir yönetmenin (gerçi Ron Howard da iyi bir yönetmendir) elinde bir 'şaheser'e dönüşebilirmiş..
Oysa film bittiğinde, bir de bunun kitabını okumadığıma şükrettiren ve buraya film hakkında birşeyler yazma isteğimi de iptal ettiren, her yönüyle -fiyasko demeyeyim ama- 'sıradan' bir Hollywood yapımı izlemiş oldum beyaz perdede..
The Da Vinci Code / Da Vinci Şifresi
Yönetmen: Ron Howard
Senaryo: Akiva Goldsman, Dan Brown (roman)
Oyuncular: Tom Hanks, Audrey Tautou, Jean Reno, Ian McKellen, Alfred Molina
Yapım: 2006, ABD / Malta/ Fransa / İngiltere, 149'
6 /10
(İşbu yazı 2006 yılında yazılmıştır)
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