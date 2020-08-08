8.08.2020
Burak Can Bayar : Sen Olmadan Önce
2018 yılında ilk teklisi “Geri Ver Bana”yı yayınlayan ve geçen süre zarfında üç single daha yayınlayan sanatçı, Mirkelam cover’ı olan “Hatıralar” teklisiyle Spotify’da Türkiye Viral 50 listesinde sekizinci sıraya kadar yükselmişti.
Indie Pop / Rock türünde müzik üreten sanatçı, hem solo kariyerinde hem de kendi kurduğu BCB Müzik şirketinde prodüksiyon çalışmalarına devam ediyor.
11 ay aradan sonra “Sen Olmadan Önce” ile dinleyicilerine “merhaba” diyen sanatçı, bir yandan da albüm kayıtlarına hızla devam ediyor.
Bir hayatın negatiflikten pozitifliğe geçişi anlatılan şarkıdaki House piyano riffleri ve R&B stiline yakın davulları tüm bedenleri dansa davet ediyor.
“Sen Olmadan Önce”nin sözü, müziği ve düzenlemesi yine sanatçının kendisine ait.
Davul, bas gitar, elektro gitar, synthesizer, piyano, çeşitli perküsyonlar ve daha birçok enstrüman çalabilen Burak Can Bayar, bu parçada da tüm enstrümanları yine kendisi icra ediyor.
Tüm kayıtlar, retro ve analog bir hissiyat oluşturması açısından dijital ortamda değil, efsanevi Studer marka makaralı teyp kullanılarak manyetik bantlara kaydedildi.
Parçanın mastering’i alternatif müzik piyasasının yakından tanıdığı Avustralyalı Joe Carra tarafından yapıldı.
İstanbul, Silivri’de bir kum ocağı fabrikasının arazisinde çekilen klibin yönetmenlik koltuğunda Luca Pigs oturuyor.
Klipte rol alan tüm oyuncular için özel dönemsel kıyafetler dikildi ve stiller şarkının atmosferine uyması açısından titizlikle hazırlandı.
Klibin moda editörlüğünü Gizem İnan gerçekleştirdi.
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