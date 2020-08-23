52. SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu!

Tuğrul Tülek’in sunuculuğunda gerçekleşen çevrimiçi törende Kız kardeşler 'En İyi Film' ve 'En İyi Yönetmen' dahil toplam 8 ödül kazandı.
Kız kardeşler’i iki ödülle Serhat Karaaslan’ın ilk uzun metraj çalışması Görülmüştür izledi.
EN İYİ FİLM: Kız Kardeşler
EN İYİ YÖNETMEN: Emin Alper /Kız Kardeşler
EN İYİ SENARYO: Emin Alper / Kız Kardeşler
|Kız Kardeşler
EN İYİ KADIN OYUNCU: Damla Sönmez / Sibel
EN İYİ ERKEK OYUNCU: Alican Yücesoy / Küçük Şeyler
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU: Füsun Demirel / Görülmüştür
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU: Kubilay Tunçer / Kız Kardeşler
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ: Emre Erkmen /Kız Kardeşler
EN İYİ MÜZİK: Giorgos Papaioannou ve Nikos Papaioannou / Kız Kardeşler
EN İYİ KURGU: Çiçek Kahraman / Kız Kardeşler
EN İYİ SANAT YÖNETİMİ: Osman Çankırılı / Kız Kardeşler
|Görülmüştür
AHMET ULUÇAY EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ: Görülmüştür
GİOVANNİ SCOGNAMİLLO FANTASTİK FİLM ÖDÜLÜ: Cadı Üçlemesi: 13+ – Ceylan Özgün Özçelik
UZUN METRAJ BELGESEL ÖDÜLÜ: Kraliçe Lear – Pelin Esmer
KISA/ORTA METRAJ BELGESEL ÖDÜLÜ: Gulyabani – Gürcan Keltek
KISA FİLM ÖDÜLÜ: Ablam – Burcu Aykar
|Parazit
EN İYİ YABANCI FİLM: Parazit – Bir Film (ithalatçı)
ONUR ÖDÜLLERİ: Zuhal Olcay, Thomas Balkenhol
EMEK ÖDÜLLERİ: Coşkun Aral, Mimar Sinan Sinema Tv Merkezi kurucusu Sami Şekeroğlu, mezun ve öğrencileri adına da Prof. Alev İdrisoğlu ve Prof. Asiye Korkmaz
Yorum Gönderme