Anna Laudel 'Posthumous' sergisiyle yeniden açıldı!

KOVID-19 salgını nedeniyle bir süredir ziyarete kapalı olan Anna Laudel, çağdaş minyatür sanatçısı Mehmet Sinan Kuran’ın Posthumous başlıklı kişisel sergisiyle kapılarını 9 Haziran 2020 tarihinde yeniden ziyarete açtı.
Sanatçının farklı davranmamız ve düşünmemiz gerektiği fikrinden yola çıkarak tasarladığı “Posthumous” sergisi, “birliktelik” kavramı etrafında şekilleniyor.
Sergiye adını veren Latince kelime posthumous “öldükten sonra gerçekleşen” anlamına geliyor ve bununla Kuran ziyaretçilere, hala hayattayken birlikte olmayı, eskisinden daha duyarlı olmayı ve yeni şeyler öğrenmemiz gerektiğini hatırlatıyor.
Bir yandan dünya solarken, kaynaklar yavaş yavaş tükenirken, birlikte ve bir olmanın öneminin altını çizen Kuran, aklın olanaklarını, objeler ve kişiler arasında bağlantılarını ve imgenin sınırlarını derinleştiriyor.
Bu anlayışla son yıllarda gençlerle birlikte ticari kaygı gütmeden çalışmalar yapan Kuran, onlarla birlikte üretiyor, çoğaltıyor ve kolektif bilinci yaymanın yollarını arıyor.
Üç Evreden Geçerek Posthumous’a Ulaşmak
Galerinin üç katında yer alacak “Posthumous”, üç evreden oluşuyor; Deve, Aslan, Çocuk.
Masum çocukların alanı olan üçüncü evreden dünyaya seslenen Kuran, iyi ve kötü ayrımı olmadan, sadece olumlu ya da olumsuz olana odaklanmadan birlikte olabilmenin öneminin altını çiziyor.
Birinci Evre: Deve
Birinci evrede insanın sırtında olan korku, yalnızlık, ölüm, bilgi ve deneyim gibi varoluşsal yükler görünür kılınıyor. Topluma ait olmak için sırtlandığımız yüklerin hissedildiği bu evrede sisteme olan itaatin altı çiziliyor.
İkinci Evre: Aslan
İkinci evrede ise mevcut değerleri ve engelleri yıkmadan özgürlüğün sağlanamayacağı işleniyor. Bu noktada içten gelen bilginin ve dürtünün, başkalarına aktarılmasının önemi görünüyor.
Üçüncü Evre: Çocuk
Son ve üçüncü evre, henüz bir tecrübesi olmayan, zaferle ve sistemlerle ilgilenmeyen masum çocukların oyun alanıdır.
Yeni ve yakın dönem işlerinin yer aldığı bu sergiyle sanatçı, hayattayken aşina olmadığımız renkleri görmeye, duyamadığımız sesleri duymaya ve duyularımızı fark etmeye davet ediyor.
Resim, heykel, enstalasyon, tekstil, neon, ahşap ve seramik gibi farklı disiplinlerden işlerin ve aynı zamanda ziyaretçilerin katılımı ile birlikte renklendirilecek, dönüştürülecek bir duvar resminin yer aldığı “Posthumous” sergisi, sanatseverleri içsel bir yolculuğa çıkarmayı hedefliyor.
Mehmet Sinan Kuran’ın “Posthumous” isimli kişisel sergisi 9 Haziran - 29 Ağustos 2020 tarihleri arasında Anna Laudel’de ziyaret edilebilir.
KOVID-19 salgını nedeniyle uygulanan sağlık önlemleri kapsamında güvenli bir sergi deneyimi sunmak için, Anna Laudel ziyaretçilerini randevu ile kabul edecektir.
Randevu için contact@annalaudel.gallery adresine e-mail atabilir veya 0212 243 32 57 numaralı telefondan galeriyi arayabilirsiniz.
Alınan önlemler hakkında ayrıntılı bilgi ve site üzerinden randevu için annalaudel.gallery adresini ziyaret edebilirsiniz.
Adres: Bankalar Caddesi 10 Karaköy, Beyoğlu 34421 İstanbul
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