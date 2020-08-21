İstanbul Modern Sinema'da 4 filmi çevrimiçi izle!

Teması yaz günleri olan programda erken dönem sinemadan kısa film örneklerinin yanı sıra Theo van Gogh’un, Heere Heeresma’nın çok satan romanından uyarladığı Sahilde Bir Gün (Een Dagje Naar het Strand, 1984) adlı uzun metrajı da yer alıyor.
Scheveningen (1931) Hollanda’nın ünlü deniz kasabası olan Scheveningen’in plajını, orada tatil günlerini geçiren insanları kaydederken, şablon yöntemiyle (stencil coloring) boyanmış bir film olan Güneşli İspanya’da (In Sunny Spain, 1912) kamera önünde dans eden çiftleri, yelpazesiyle poz veren kadınları ekrana getiriyor.
Bu iki filme, besteci ve müzisyen Başar Ünder’in özel olarak ürettiği orijinal müzikler eşlik ediyor.
|Sahilde Bir Gün
Walt Disney’in yönettiği nadir filmlerinden biri olan, animasyonla canlı çekimin, gerçekle düşün iç içe geçtiği Alice’in Denizdeki Günü (Alice's Day at Sea, 1924) Alice ve köpeğinin bir yaz günü geçen macerasını takip ediyor.
YAZ HAVASI
20-27 Ağustos 2020
Yaz Havası çevrimiçi gösterimlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
Güneşli İspanya’da (Sunny Spain), 1912
Scheveningen, 1931
Alice’in Denizdeki Günü (Alice’s Day at Sea), 1924
Sahilde Bir Gün (Een Dagje Naar Het Strand), 1984
Yorum Gönderme