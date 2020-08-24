24.08.2020
Onur Hastürk sergisi 'Asimilasyon' Anna Laudel Düsseldorf'ta!
31 Ekim 2020 tarihine kadar Anna Laudel Düsseldorf’ta görülebilecek sergi, günümüzün öne çıkan minyatür sanatçılarından Onur Hastürk’ün İslam sanatının farklı üretim ve teknik tarzlarını, Henri Matisse ve Andy Warhol’un öncülerinden olduğu modern batı sanatıyla buluşturduğu kültürler ve tarihler arası benzersiz bir stile sahip, kendine has İslam sanatını sanatseverlerle buluşturuyor.
İslam sanatı farklı coğrafyalarda ilerledikçe, kendini sürekli yenileyerek ve geliştirerek, yüzyıllar boyunca birçok stil ve tekniği kullanmış ve kendi tarzına adapte etmiştir.
Benzer bir şekilde, dünyaca tanınan sanatçılar Matisse ve Warhol, farklı coğrafya ve kültürlerin sanat akımlarını kendi avant-garde üretim tarzlarına uyarlamışlardır.
Hastürk ise, Matisse’in benimsediği Avrupa-Amerikan sanat geleneğinin aksine, çalışmalarının odağına geleneksel İslam sanatı tekniklerini alıyor ve aynı zamanda Matisse ile Warhol’un kültürlerarası sanat deneylerlerine cevaben yaptığı üretimlerle, bu alandaki uzmanlığını ve yeteneklerini, farklı teknik ve medyumlar deneyerek sorgulamaya ve geliştirmeye devam ediyor.
“Asimilasyon” sergisinde Hastürk üretimlerini 3 ilgi çekici seride sunuyor; Matisse’e Saygı, Warhol’a Saygı ve Klasik Minyatür.
Onur Hastürk’ün “Asimilasyon” isimli kişisel sergisi 31 Ekim 2020 tarihine kadar Anna Laudel Düsseldorf’ta ziyaret edilebilir.
KOVID-19 salgını nedeniyle uygulanan sağlık önlemleri kapsamında güvenli bir sergi deneyimi sunmak için, Anna Laudel Düsseldorf ve İstanbul ziyaretçilerini randevu ile kabul etmektedir.
Alınan önlemler hakkında ayrıntılı bilgi ve site üzerinden randevu için annalaudel.gallery adresini ziyaret edebilirsiniz.
Adres: Mühlenstrasse 1, 40213 Düsseldorf
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