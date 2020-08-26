26.08.2020
'J'accuse / Subay ve Casus' 28 Ağustos'ta sinemalarda!
Ocak 1895'te, genç subay Alfred Dreyfus (Louis Garrel), Almanya’ya bilgi sızdırmakla suçlanır ve casusluk yaptığı gerekçesiyle Şeytan Adası'nda ömür boyu hapis cezasına çarptırılır.
Askeri istihbarat biriminin başındaki Georges Picquart (Jean Dujardin) bilgi sızıntısının devam ettiğini keşfettiğinde, kendisini yalanlarla dolu tehlikeli bir labirentin içinde bulur.
J'accuse / Subay ve Casus, büyük romancı Emile Zola'nın Suçluyorum (J’accuse) adlı eserine de konu olan tarihi Dreyfus Davası’nı anlatıyor.
Fransa’da gösterime girdiği hafta listeye 1 numaradan giriş yapan film, sadece Fransa’da 12 milyon dolarlık gişe geliri elde etmeyi başardı.
İtalya’da 3,8 milyon dolar, İspanya’da da 1,3 milyon dolar gişe geliri elde eden J'accuse / Subay ve Casus’un başrollerinde The Artist filmiyle Oscar kazanan ünlü oyuncu Jean Dujardin ve ödüllü oyuncu, yönetmen ve senarist Louis Garrel var.
Film Oscar’lı yönetmen Roman Polanski’ye de Venedik Film Festivali’nde, En İyi Yabancı Dilde Film, Büyük Jüri ve FIPRESCI ödüllerini kazandırdı.
Merakla beklenen film 28 Ağustos’ta sinemalarda!
Tarihi film nasıl yapılır gösteren, ustalık işi bir film.
London Standard
“Subay ve Casus” tokat gibi, unutulmayacak bir yapım.
RogerEbert.com
Şaşırtıcı detaylarıyla film ilmek ilmek bağlıyor.
Los Angeles Times
Filmin mmknmrtb notu: 7,5 /10
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