Assassin’s Creed ve Macbeth’in yönetmeni Justin Kurzel imzalı Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikayesi, Avustralya’nın ünlü kanun kaçağı Ned Kelly’nin hayat hikâyesini ve bir ülkenin vahşi geçmişini, daha önce hiç anlatılmayan kısımlarıyla gözler önüne seriyor.
Başrollerini 1917 filmiyle adından söz ettiren genç oyuncu George Mackay’in yanı sıra Russell Crowe, Charlie Hunnam, Nicholas Hault ve Essie Davis’in paylaştığı film, Peter Carey’nin Man Booker ödüllü romanından uyarlandı.
Yönetmen: Justin Kurzel
Senaryo: Shaun Grant, Peter Carey (roman)
Oyuncular: George Mackay, Essie Davis, Charlie Hunnam, Russell Crowe, Nicholas Hault
Görüntü Yönetmeni: Ari Wegner
Kurgu: Nick Fenton
Müzik: Jed Kurzel
Yapımcı: Naima Abed, David Aukin, Peter Carey
Yapım Yılı: 2019
Ülke: İngiltere, Avustralya
True History of the Kelly Gang / Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikayesi, 28 Şubat'ta gösterime girdi..
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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