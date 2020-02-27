'Jexi' bu cuma vizyonda!

Elinizden düşürmediğiniz cep telefonunuz, hayatınızı ele geçirmeye karar verirse ne yaparsınız?
Hangover / Felekten Bir Gece ve Bad Moms filmlerinin senaristlerinden modern bir kahkaha tufanı!
Son yılların en komik filmlerine imza atan Adam Devine, hayatını cehenneme çevirmeye yemin etmiş bir akıllı telefonla baş etmeye çalışıyor.
Jexi’nin yaptıklarını gördükten sonra bir daha asla telefonunuza aynı gözle bakamayacaksınız.
30 yaşlarında pek çok insan gibi Phil de kafasını telefonundan kaldırmayı pek başaramaz.
Ancak bir gün Phil’in hayatı, yeni aldığı telefon ile tamamen değişir.
Akıllı telefonun işletim sistemi Jexi, gerçekten de çok akıllıdır.
Fakat biraz ağzı bozuk, biraz da saplantılıdır.
“Ezik” bir insan olarak gördüğü Phil’in hayatına müdahale etmeye başlar.
Jexi sayesinde Phil işinde terfi etmekle kalmaz, hayalindeki kızla da çıkmaya başlar.
Hayatını yaşamaya başlayan Phil, telefonuna eskisi kadar ilgi göstermeyince Jexi onu kıskanır.
Phil’in bu yeni ve güzel hayatını mahvetmek, Jexi için hiç de zor olmayacaktır.
Workaholics’ten Adam Devine ve Rose Byrne’ın sesiyle harika bir iş çıkmış..
Morning Herald
Jexi yaratıcı, keyifli ve eğlenceli!
Screen
Jexi, 28 Şubat'ta sinemalarda..
Senarist ve Yönetmenler: Jon Lucas, Scott Moore
Oyuncular: Adam Devine, Alexandra Shipp, Rose Byrne, Michael Peña, Justin Hartley, Wanda Sykes, Charlyne Yi
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