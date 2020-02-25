25.02.2020
'Keşanlı Ali Destanı' TİM Show Center’da!
Usta yönetmen Yücel Erten’in yorumuyla sahneye taşınan oyunda; Birce Akalay, İlker Ayrık, Meral Çetinkaya, Köksal Engür, Nilgün Kasapbaşoğlu, Aykut Taşkın ve Hilmi Özçelik’le birlikte 50 kişilik dev bir kadro yer alıyor.
Epik tiyatronun en önemli örneklerinden “Keşanlı Ali Destanı”nda Ali, sevdiği kızın amcasını öldürmekten hapse düşer ve hapisten bir kahraman olarak geri gelir.
Ali’nin iki yarası vardır: Birincisi, kimseyi suçsuzluğuna inandıramaz; ikincisi, âşık olduğu Zilha, amcasını öldürdüğü için ona düşmanca davranır.
Muhtar seçilen Ali, Sineklidağ’da yeni bir düzen oluşturur ama yüreğiyle beyni arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.
Hem muhtar olarak halkına hem de Ali olarak Zilha’ya, duyduğu aşka sorumludur.
Haldun Taner’in kaleme aldığı, Yalçın Tura’nın müziklerini yazdığı “Keşanlı Ali Destanı”nda; İlker Ayrık Keşanlı Ali, Birce Akalay Zilha, Meral Çetinkaya Şerif Abla, Köksal Engür Derviş Dayı/Sarhoş Rasih; Nilgün Kasapbaşoğlu Madam Olga, Aykut Taşkın ise İzmarit Nuri karakterlerine hayat veriyor.
Ayhan Anıl, Cem Cücenoğlu, Hilmi Özçelik ve Burak Şafak’ın da rol aldığı oyunun dekorunda Barış Dinçel, kostüm tasarımında Gamze Kuş, ışık tasarımında ise Yakup Çartık’ın imzaları yer alıyor.
Müzik direktörlüğünü Çiğdem Erken’in üstlendiği oyunun koreografisi Hamit Erentürk’e ait. Oyunda, 50 kişilik oyuncu kadrosuna 10 kişiden oluşan bir orkestra eşlik ediyor.
Pervasız Tiyatro prodüksiyonu “Keşanlı Ali Destanı”, 29 Şubat 2020 Cumartesi akşamı saat 20.30’da TİM Show Center’da sahnelenecek.
Oyunun biletleri, biletix.com adresinden ve gişeden temin edilebilir.
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