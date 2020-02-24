'39.İstanbul Film Festivali' 7 Kategoride Ödül Verecek!

Gecede Uluslararası Yarışma, bu yıl kazananı ilk kez seyirci tarafından belirlenecek olan Sinemada İnsan Hakları Yarışması, Türkiye Sineması bölümü kapsamında Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması, Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü ve Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Ödülleri’ni kazananlar açıklanacak.
Uluslararası Yarışma
Bu yarışmada İKSV eski yönetim kurulu başkanı ve İstanbul Film Festivali kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına verilen Uluslararası Altın Lale Ödülü sahiplerini bulacak.
Uluslararası Yarışma ödülleri Eczacıbaşı Topluluğu tarafından para ödülleriyle destekleniyor. Büyük ödül Altın Lale’yi kazanan yönetmen 10 bin Avro, filmin Türkiye’deki dağıtımını üstlenen firma 50,000 TL, Jüri Özel Ödülü’nü kazanan filmin yönetmeni ise 5 bin Avro ile ödüllendiriliyor.
'Sinemada İnsan Hakları Ödülü' İlk Kez İzleyiciler Tarafından Belirleniyor!
13 yıldır sadece İstanbul Film Festivali’nde verilen ödülüyle Sinemada İnsan Hakları Yarışması bu yıl da devam ediyor. Ödül, Avrupa Konseyi Kültür Fonu Eurimages’ın sunduğu 5.000 Avro para ödülü ile destekleniyor. Geçen yıllarda yarışma jürisi tarafından belirlenen Sinemada İnsan Hakları Ödülü, bu yıl ilk defa izleyiciler tarafından belirlenecek. Ödül, insan hakları konusunda kamuoyunda duyarlılık ve bilinç uyandıran, bu konunun öneminin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunan bir filme veriliyor.
Ulusal Yarışma Ödülleri
Ulusal Yarışma’da Altın Lale Ödülü için, yapımı 2019-2020 sezonunda tamamlanan filmler yarışacak.
Ulusal Yarışma Jürisi En İyi Film, En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Müzik olmak üzere toplam 9 dalda ödül verecek.
En İyi Film 200.000 TL, En İyi Kadın ve En İyi Erkek Oyuncu 10.000'er TL ile ödüllendirilecek. Onat Kutlar anısına verilecek Jüri Özel Ödülü’nü kazanan filmin yapımcısına 50.000 TL verilecek. Anadolu Efes ise En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen isme 50.000 TL takdim edecek.
39. İstanbul Film Festivali kapsamında verilen En İyi Özgün Müzik Ödülü, bu yıl LU Records tarafından 5.000 TL para ödülü ile desteklenecek.
Ulusal Belgesel Yarışması
Türkiye’de belgesel üretimine eğilen İstanbul Film Festivali’nin, belgesel sinemayı ve sinemacıları desteklemek amacıyla başlattığı Ulusal Belgesel Yarışması’nda En İyi Belgesel ödülü İKSV tarafından 10.000 TL para ödülü ile destekleniyor. Ulusal belgesel jürisi üyeleri Rûken Tekeş, yapımcı-yönetmen Yasin Ali Türkeri ve yönetmen- sanatçı Ezgi Kılıçaslan’dan oluşuyor.
Ulusal Kısa Film Yarışması
İstanbul Film Festivali’nin kısa film yapımını özendiren, bu alanda gelişimi destekleyen ve nitelikli filmleri izleyiciyle buluşturan En İyi Kısa Film Yarışması, Anadolu Efes tarafından 5.000 TL para ödülü ile destekleniyor.
Ulusal Kısa Film Yarışması jürisinde bu yıl kısa film yönetmenleri Konstantina Kotzamani ile Gökalp Gönen ve oyuncu Boran Kuzum yer alıyor.
Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü
Yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına 2013 yılından bu yana verilen Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanan filmin yönetmenine sonraki çalışmalarını teşvik etmek üzere CMYLMZ Fikirsanat aracılığıyla 30.000 TL ödül verilecek.
Festivalin Türkiye Sineması bölümünde yer alan Türkiye yapımı uzun metrajlı kurmaca ilk filmler bu ödüle aday olacak. Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde yönetmen Emine Emel Balcı, oyuncu Berk Hakman, besteci Ahmet K.Bilgiç yer alıyor.
FIPRESCI Uluslararası, Ulusal ve Ulusal Kısa Film Ödülleri
Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu FIPRESCI İstanbul Film Festivali kapsamında üç ödül veriyor. FIPRESCI üyeleri, Ulusal Yarışma, Uluslararası Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışmalarındaki filmleri değerlendiriyor.
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