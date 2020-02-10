10.02.2020
Guy Ritchie Filmlerinin Vazgeçilmezleri
Dövüş sporlarına düşkünlüğü ve Jason Statham’ı sinema dünyasına kazandırmasıyla da meşhur, efsane yönetmen Guy Ritchie’nin kendine has tarzını Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Snatch, RocknRolla ve Revolver filmlerinde de görebiliyoruz.
Hareketli aksiyon çekimlerine, sıra dışı karakterlere, kovalamaca sahnelerine ve İngiliz mizahına yer vermekten vazgeçmeyen yönetmenin filmlerini işte eşsiz yapan özellikler:
Sherlock Holmes, Aladdin, The Man from U.N.C.L.E. ve King Arthur gibi büyük stüdyo filmlerinin ardından özüne dönen Guy Ritchie, yeni filmi The Gentlemen ile 14 Şubat’ta sinemalarda!
Mickey Pearson (Matthew McConaughey), Londra’da kurduğu dev suç imparatorluğunu bırakıp ailesiyle birlikte Amerika’ya dönmeye karar verir.
İşlerini devretmek için ünlü milyarder Matthew (Jeremy Strong) ile anlaşmayı planlarken, bir yandan da gözü gibi baktığı arazilerini Coach (Collin Farrell) ve çetesinden korumaya çalışır.
Attığı her adımı takip eden özel dedektif Fletcher (Hugh Grant) ise Mickey’nin çevirdiği dolapları ortaya çıkarma peşindedir.
Bu sonu gelmeyen entrikalar ağında, Mickey hayal ettiği gibi işin içinden sıyrılabilecek midir?
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