10.02.2020
Peri : Ağzı Olmayan Kız
Dışarda “Büyük Dünya Savaşı” devam ederken, kuzeyde, karantina altındaki küçük bir kasabada, Santral’deki patlamadan 10 yıl sonra..
Ağzı olmayan bir kız ve babası, ormanın derinliklerinde saklanarak yaşıyorlarmış..
Perihan, yıllar önce büyük bir santralde yaşanan patlama yüzünden ağzı olmadan dünyaya gelmiştir.
Genç kız, aralarında amcasının da bulunduğu kötü adamlardan korunmak için babasıyla beraber ıssız bir yerde, derme çatma bir sığınakta yaşamaktadır.
Bir gün babasını kaybettiğinde kendi başına hayatta kalmak zorunda kalacaktır ve çıktığı zorlu yolculukta karşılaştığı iyi ve kötü karakterler onu yalnız bırakmaz.
Kayseri Film Festivali’nden Halk Ödülü ve Jüri Özel Ödülü ile birlikte 3 ödülle dönen Peri, Tallinn Black Nights Festivali’nde Avrupa galasını yaptı ve !f Ulusal Yarışma Seçkisi’nde yarıştı.
Peri: Ağzı Olmayan Kız, 7 Şubat'ta vizyona girdi..
Yönetmen: Can Evrenol
Senaryo: Can Evrenol, Kutay Ucun
Oyuncular : Elif Sevinç, Denizhan Akbaba, Özgür Civelek, Kaan Alpdayı, Sermet Yeşil, Mehmet Yılmaz Ak, Özay Fecht
Görüntü Yönetmeni: Meryem Yavuz
Müzik : Denizhan Güngören
Sanat&Kostüm: Elif Domaniç
Kurgu: Erkan Özekan
Cast Direktörü: Selim Bahar
Makeup FX :Murat Polat
Renk: Andy Minuth
Ses: Kubilay Tok
Yapımcı: Can Evrenol, Müge Büyüktalaş, Mete Evrenol, Caner Özyurtlu, Müge Özen
Yapım: TME Films, Mo Film, Ac Film, Asteros
Post Prodüksiyon: 1000Volt
Filmin mmknmrtb notu: 5,5 /10
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