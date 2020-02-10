10.02.2020
Nuestras madres / Annelerimiz
Askeri cunta sırasında militan olan babasının kayboluşundan esinlenen yönetmen César Díaz, 2018’de cuntacıların yargılanmasıyla başlayan filminde kendi aile geçmişini araştıran bir antropoloğun hikâyesini anlatıyor.
Filmde görülen “anlatıcı anneler”, Guatemala kültüründe hâlâ geçerliliğini ve etkilerini yitirmeyen sözlü tarih anlatıcıları, ülkenin gerçek hafızaları.
Nuestras madres / Annelerimiz, 7 Şubat'ta vizyona girdi..
Yönetmen: Cesar Diaz
Oyuncular: Armando Espitia, Emma Dib, Aurelia Caal, Julio Serrano Echeverría, Victor Moreira
Yapım: Delphine Schmit, Géraldine Sprimont
Ülke: Guatemala, Belçika, Fransa
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
İthalat: Bir Film
Süre: 78 Dk.
Filmin mmknmrtb notu ::
İşine gelmediğinde her zaman, her yerde 'Terörist' damgasıyla lekelediği 'direnen' insanları ve sırf onların yakınında bulunma talihsizliği yaşayan herkesi öldürmekten adeta zevk alan -askeri ya da sivil- 'cunta'ların Guatemala şubesinin katliamlarından kurtulanlar ile onların çocuklarının 'sevgili' kayıpları sebebiyle yıllardır süren acılarını, özlemlerini dile getiren Nuestras madres; gün gelip de devran döndüğünde, bir zamanların zifiri karanlığında saklı kalmış bazı 'acı' gerçeklerin ve açılan çukurlara topluca gömülmüş bedenlerden geriye kalanların aydınlığa kavuşacağına işaret ederken, genel havası özümüze gayet aşina gelen ve de aklımıza hemen 'Cumartesi Anneleri'ni getiren, başarılı bir drama..
7 /10
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