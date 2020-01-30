30.01.2020
'Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn)' 7 Şubat'ta vizyonda!
Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) / Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn) bizzat Harley tarafından, yalnızca onun anlatabileceği şekilde anlatılan çarpık bir hikaye.
Gotham’ın en alçak, narsist kötüsü Roman Sionis ve onun hevesli yardımcısı Zsasz’in Cass adında bir genç kızı hedef göstermesi üzerine, onu arayanlar yüzünden şehrin altı üstüne gelir.
Böylece, Harley, Huntress (Avcı), Black Canary (Siyah Kanarya) ve Renee Montoya’nın yolları kesişir.
Roman’ı alaşağı etmek uğruna, bu alışılmadık dörtlünün takım olmaktan başka seçeneği yoktur.
Margot Robbie (“Bombshell”, “Once Upon a Time in…Hollywood”, “I, Tonya”) bir kez daha Harley Quinn rolüne dönerken; Mary Elizabeth Winstead (“10 Cloverfield Lane”, TV dizisi “Fargo”) Huntress’i; Jurnee Smollett-Bell (HBO yapımı “True Blood”) Black Canary’yi; Rosie Perez (“Fearless”, “Pitch Perfect 2”) Renee Montoya’yı; Chris Messina (“Argo”, TV dizisi “Sharp Objects”) Victor Zsasz’ı; ve Ewan McGregor da (“Stephen King’s Doctor Sleep”, “Trainspotting” filmleri) Roman Sionis’i canlandırıyorlar.
Sinemaya bu filmle adım atan Ella Jay Basco ise Cassandra “Cass” Cain rolünü üstleniyor.
Cathy Yan’in (“Dead Pigs”) yönettiği, senaryosunu Christina Hodson’ın (“Bumblebee”) yazdığı film DC karakterlerine dayanıyor.
Robbie, ayrıca, Bryan Unkeless ve Sue Kroll’la birlikte filmin yapımcılığını üstlenirken; Walter Hamada, Galen Vaisman, Geoff Johns, Hans Ritter ve David Ayer de filmde yönetici yapımcı olarak görev alıyorlar.
Yan’e kamera arkasında eşlik eden ekip; görüntü yönetiminde Matthew Libatique (“A Star Is Born”, “Venom”), yapım tasarımında K.K. Barrett (“Her”), kurguda Jay Cassidy (“American Hustle”, “Silver Linings Playbook”) ve Evan Schiff (“John Wick Chapters 2 & 3”), kostüm tasarımında ise Erin Benach’ten (“A Star Is Born”) oluşuyor.
Filmin müziği Daniel Pemberton’ın (“Spider-Man: Into the Spider-Verse”) imzasını taşıyor.
Warner Bros. Pictures bir LuckyChap Entertainment- Clubhouse Pictures-Kroll & Co. Entertainment yapımı olan “Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn)”i sunar.
Sinema ve IMAX salonlarında gösterime girecek olan filmin dağıtımını Warner Bros. Pictures gerçekleştirecek.
Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) / Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn) 7 Şubat'ta IMAX, Türkçe dublaj ve Türkçe altyazı seçenekleriyle sinemalarda!.
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