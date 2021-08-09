9.08.2021

'7. Ayvalık Müzik Festivali' 10 Ağustos'ta başlıyor!


Flapper Swing Jazz Band

Prof. Dr. Filiz Ali’nin öncülüğünde 23 yıl önce kurulan Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi tarafından düzenlenen Ayvalık Müzik Festivali, bu yıl yedinci kez 10-19 Ağustos tarihleri arasında Ayvalık’ta gerçekleştiriliyor. 

Geçtiğimiz yaz COVID-19 pandemisi nedeniyle gerçekleştirilemeyen festival, bu yıl Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, Anadolu Nefesli Beşlisi, A Capella Boğaziçi, Cello Paradiso, Genç Yetenekler ve Flapper Swing Jazz Band konserlerine ev sahipliği yapıyor.



10 Ağustos Salı akşamı saat 21.00’de Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın (TUGFO) konseri ile başlayacak festival, 13 Ağustos Cuma akşamı 21.00’de, geleneksel müzik ezgilerini modernize eden Anadolu Nefesli Beşlisi’nin konseri ve 14 Ağustos Cumartesi akşamı saat 19.00’da ödüllü vokal grubu A Capella Boğaziçi’nin konseriyle devam edecek.  



Sabancı Vakfı’nın ana destekçi olduğu festival, Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla düzenleniyor. 

Her konser için farklı destekçilerin katkı sağladığı Ayvalık 7. AIMA Müzik Festivali’nde, düzenlenen tüm konserlere ücretsiz olarak katılınabiliyor.


Naz Irem Turkmen


Ayvalık 7. AIMA Müzik Festivali 2021 Programı


10 Ağustos Salı

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO) Konseri      

Yer: Ayvalık Amfi Tiyatro

Saat: 21.00


13 Ağustos Cuma

Anadolu Nefesli Beşlisi Konseri 

Yer: Sabancı Üniversitesi Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi Sahnesi

Saat: 21.00


14 Ağustos Cumartesi

A Capella Boğaziçi Konseri      

Yer: Cunda Taksiyarhis Kilisesi Rahmi M. Koç Müzesi Bahçesi (Şeref Sokak)

Saat:19.00 


17 Ağustos Salı

Cello Paradiso Konseri      

Yer: Alibey Adası Kültür Merkezi

Saat: 20.30


18 Ağustos Çarşamba

Genç Yetenekler Konseri

Yer: AIMA Haluk Barutçuoğlu Evi

Saat: 20.30


19 Ağustos Perşembe

Flapper Swing Jazz Band 

Yer: Ayvalık Cumhuriyet Meydanı

Saat: 20.30