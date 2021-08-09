'7. Ayvalık Müzik Festivali' 10 Ağustos'ta başlıyor!

|Flapper Swing Jazz Band
Prof. Dr. Filiz Ali’nin öncülüğünde 23 yıl önce kurulan Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi tarafından düzenlenen Ayvalık Müzik Festivali, bu yıl yedinci kez 10-19 Ağustos tarihleri arasında Ayvalık’ta gerçekleştiriliyor.
Geçtiğimiz yaz COVID-19 pandemisi nedeniyle gerçekleştirilemeyen festival, bu yıl Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, Anadolu Nefesli Beşlisi, A Capella Boğaziçi, Cello Paradiso, Genç Yetenekler ve Flapper Swing Jazz Band konserlerine ev sahipliği yapıyor.
10 Ağustos Salı akşamı saat 21.00’de Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın (TUGFO) konseri ile başlayacak festival, 13 Ağustos Cuma akşamı 21.00’de, geleneksel müzik ezgilerini modernize eden Anadolu Nefesli Beşlisi’nin konseri ve 14 Ağustos Cumartesi akşamı saat 19.00’da ödüllü vokal grubu A Capella Boğaziçi’nin konseriyle devam edecek.
Sabancı Vakfı’nın ana destekçi olduğu festival, Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla düzenleniyor.
Her konser için farklı destekçilerin katkı sağladığı Ayvalık 7. AIMA Müzik Festivali’nde, düzenlenen tüm konserlere ücretsiz olarak katılınabiliyor.
|Naz Irem Turkmen
Ayvalık 7. AIMA Müzik Festivali 2021 Programı
10 Ağustos Salı
Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO) Konseri
Yer: Ayvalık Amfi Tiyatro
Saat: 21.00
13 Ağustos Cuma
Anadolu Nefesli Beşlisi Konseri
Yer: Sabancı Üniversitesi Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi Sahnesi
Saat: 21.00
14 Ağustos Cumartesi
A Capella Boğaziçi Konseri
Yer: Cunda Taksiyarhis Kilisesi Rahmi M. Koç Müzesi Bahçesi (Şeref Sokak)
Saat:19.00
17 Ağustos Salı
Cello Paradiso Konseri
Yer: Alibey Adası Kültür Merkezi
Saat: 20.30
18 Ağustos Çarşamba
Genç Yetenekler Konseri
Yer: AIMA Haluk Barutçuoğlu Evi
Saat: 20.30
19 Ağustos Perşembe
Flapper Swing Jazz Band
Yer: Ayvalık Cumhuriyet Meydanı
Saat: 20.30
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