Sweat / Ter

Sweat, Sylwia Zajac’ın hayatının üç gününü anlatıyor.
Varşova’da yaşayan, 30 yaşında bir fitness koçu olan Sylwia, sosyal medya paylaşımlarıyla binlerce kadına daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri için ilham vererek şöhreti yakalamış bir kadındır.
Yüzbinlerce takipçisi olmasına, etrafı reklam veren şirketlerle, ona bu işte hizmet verenlerle dolu olmasına rağmen Sylwia, hep gerçek bir mahremiyet duygusu peşindedir.
Ama sosyal medyada sahip olduğu ün, başına beklenmedik durumların gelmesine de neden olur.
Instagram’daki paylaşımlarından biri viral olduktan sonra biri peşine takılıp tacize başlayınca, Sylwia kendi yalnızlığıyla yüzleşip, hayatını sorgulamak zorunda kalır.
İlk uzun metrajlı filmi Efterskalv / Bundan Sonra, 2015’te festivalde gösterilen Magnus von Horn’un bu ikinci filmi, Cannes 2020 etiketiyle lanse edildi.
Sosyal medya çağında influencer’ların hayat dolu ama ruhsuz dünyasını yargılamadan gözlemleyen Sweat hakkında von Horn “duygusal teşhirciler aklımı alıyor, belki de yelpazenin tamamen zıt ucunda durduğum içindir” diyor.
Filmin mmknmrtb notu ::
Sylwia Zajac rolünde Magdalena Kolesnik, güzelliği ve mükemmel oyunculuğuyla -tıpkı 'influencer' Sylwia misali- izleyicisini peşinden sürüklerken; yönetmen Magnus von Horn, belli ki yaşantılarını çok merak edip de peşine düştüğü, bu hem sanal, hem de sapına kadar gerçek dünyayı gayet ustaca perdeye yansıtmayı başarıyor..
Hâl böyleyken, bir kitabı okuyan, bir tiyatro oyununu seyreden ya da -burada olduğu gibi- bir filmi izleyenin, o eserden etkilenip feyzalmasının, kendi meşrebince sınırlı olduğunu söylemek, fazla iddialı bir tez olmasa gerek..
Sapık olduğumu iddia edecek değilim, ama 'gayet erkek' olduğum maalesef bir gerçek olduğuna göre, benim bu filmi izledikten sonra üzerinde durmak istediğim hususun aşağıdaki gibi olması kaçınılmazdı tabii:
İster bir yakın arkadaş, ister sapık bir takipçi olsun; son tahlilde, önceden göz koyduğu bir kadını 'müsait' bir durumda yakalayan 'hemen' her erkek, beyninin değil de penisinin emrini uygular ve onun gösterdiği yönde 'hiç düşünmeden' hareket eder..
Bu emrin ne olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz; tanrı kadınlarımızı, onun -arzusu hilafına- davranan o erkek denen sapık güruhtan korusun!.
Öte yandan bu fütursuzca girişimin ne sıklıkta ve ne şiddette olacağı, ve 'edepsiz' penisine itiraz ederek, ona ne denli sözünü geçirebileceği, yine o erkeğin irade gücüne kalmıştır..
Yâni, bu hususta fazla umutlu olmamız mümkün değildir..
Kadın ya da erkek, her şeyin gönlünüzce ve karşılıklı anlaşmayla sonuçlandırılması dileğiyle..
Sweat / Ter
Yazan ve yöneten: Magnus von Horn
Oyuncular: Magdalena Kolesnik, Julian Swiezewski, Zbigniew Zamachowski, Lech Łotocki, Aleksandra Konieczna, Magdalena Kuta
Yapım: 2020, Polonya / İsviçre, 106'
7,5 /10
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