Fanatik Film ve Klan Film’in ortak yapımcılığını üstlendiği, başrollerinde Sermiyan Midyat, Ruhi Sarı, Zeynep Gülmez, Melih Selçuk ve Elvan Albat’ın, oyuncu kadrosunda ise Hazım Körmükçü, Ayumi Takano, Açelya Elmas, İlhan Karamanoğulları, Büşra Karaağaç, Bennur Duyucu, Necip Okutan, İlkin Oğuzhan Çakır, Enver Akbaş ve Mert Ali Dayı’nın yer aldığı Şeflerin Şefi filmi 20 Ağustos’ta vizyona giriyor..
Arzu Yurtseven’in senaryosunu yazdığı, Ahmet Kapucu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Sermiyan Midyat Adanalı Halil, Ruhi Sarı ise Karadenizli Cemal karakterleriyle birbirlerine ezeli rakip olan iki restoran sahibini canlandırıyor.
Babalarından kalma restoran sahibi olan iki kafadar, yıllar sonra mahalleye dönen çocukluk aşkları Yasemin’e kendilerini beğendirmek için kıyasıya bir mücadeleye giriyor.
Doğdukları andan itibaren başlayan ezeli rekabeti, Cemal’in kızı Fatoş ile Halil’in oğlu Umut’un birbirlerine aşık olmasını öğrendikleri anda başka bir boyuta taşınıyor.
Kaybedenin mahalleyi terk edeceği üzerine iddiaya girerek ‘Şeflerin Şefi’ adlı TV programında en iyi aşçı olmak için yarışarak hünerlerini sergileyen ikili, yarışmayı kazanabilmek için canla başla çabalarken yaşadıkları rekabet sürpriz bir şekilde son buluyor.
Ülke olarak içinden geçtiğimiz bu zor günlerde izleyiciye beyaz perdede kahkaha vaad eden ‘Şeflerin Şefi’ 20 Ağustos’ta vizyonda..
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