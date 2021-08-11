Pera Müzesi'nden Osman Hamdi Bey’in dünyasına yolculuk!

Pera Müzesi kuruluşundan bu yana, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu’nda yer alan yapıtlarıyla, Osman Hamdi Bey’in tutkunu olduğu resim sanatıyla ilişkisinin farklı yönlerini sergileyen örnekler sunuyor.
Osman Hamdi Bey’i yüz binlerce sanatseverle buluşturan Pera Müzesi, ziyaretçilere bu kez de onun kurgusal çalışma ortamını ve çok sevilen tablosu Kaplumbağa Terbiyecisi’ni sanal gerçeklik teknolojisi aracılığıyla deneyimleme fırsatı veriyor.
Osman Hamdi Bey’in Dünyasına Yolculuk başlıklı sanal gerçeklik projesi kapsamında ziyaretçiler sanatçının çalışma alanını ziyaret ederek, kitaplarından resim malzemelerine ve kişisel eşyalarına kadar birçok detayı yakından inceliyor, Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunun içine girerek sanatçı ile göz göze geliyor.
Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın Oryantalist Resim, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri, Kütahya Çini ve Seramikleri ve Fotoğraf koleksiyonlarında yer alan birçok değerli eserle zenginleştirilen deneyim, döneme özgü mimari özellikler ve sanatçının Kuruçeşme’deki yalısına dair bilinenler çerçevesinde şekillendirilmiş kurgusal bir mekânda geçiyor.
Muse VR tarafından üretilen sanal gerçeklik tecrübesi, görsel belgeler ve günümüze ulaşmış tanıklıklar yoluyla edinilen bilgiler ışığında oluşturulmuş objeler içeriyor.
Bilgiye dayalı kurgu ve tarihsel gerçeklerin iç içe geçtiği bu mekân, ressam, arkeolog ve müzeci kimliklerini bir araya getiren Osman Hamdi Bey’i daha yakından tanımaya fırsat veren bir yolculuk sunuyor.
Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı aldığımız tedbirler çerçevesinde “Osman Hamdi Bey’in Dünyasına Yolculuk” sanal gerçeklik deneyimi Salı ve Çarşamba günleri hizmet vermektedir.
Saatler: 10.30–14.00 ve 15.30–19.00
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