"Harry Macqueen'in yönetmenliğini üstlendiği Supernova, 20 yıldır beraber olan Sam ve Tusker çiftinin, Tusker'a erken aşama demans teşhisi koyulmasından iki yıl sonra bir karavanla tüm İngiltere'yi, arkadaşlarını, ailelerini ve geçmişlerinde yer alan mekânları ziyaret etmelerini konu ediniyor."
Biri ünlü bir piyanist, diğeri ünlü bir yazar olan, altmış yaşlarındaki iki sevgilinin hayatını -bu film aracılığıyla- gözlemeye başladığımızda; güzel çiftimiz, uzun yıllardır süregelen beraberliklerinin en hassas, en trajik anlarını yaşamaktadır..
Belki de bir insanın başına gelebilecek en beter hastalık olan Demans'ın pençesinde hiçbir şey yapamadan ve günden güne daha da eriyen belleğinin karanlığında kaybolmakta olan yazar dostumuz ile, onu çok ama çok seven sevgilisi, müzisyen dostumuzun yakın gelecekleri nasıl şekillenecektir?.
Hastamız, kendini ve herkesi/her şeyi tamamen unutmadan, tamamen muhtaç hale gelmeden bu 'yolculuğu' sonuçlandırmanın kararlılığı içindedir; buna karşın sevgilisi, onunla vedalaşmayı asla kabul etmediği gibi, son nefesine kadar onunla olmaya, ona bakmaya kesin kararlıdır..
Belli ki bu aşkın ve filmin finalini belirleyecek olan, iki 'kararlı' sevgiliden birinin diğerini ikna edebilme yeteneğine kalmıştır..
Benim oyum yazar dosttan yanadır, ama yine de hiç belli olmaz tabii..
|Yönetmenle
Göz göre göre, yazma ve okuma yeteneği bile yok olan yazar arkadaşın 'hem haklı hem de yürek yakıcı' argümanı şöyledir:
"Eski halimle hatırlanmak istiyorum, dönüşmek üzere olduğum kişi olarak değil."
Buna karşılık, iyileşme olasılığı sıfır olan böyle bir hastaya toplum ve devlet olarak verdiğimiz yanıtın: "Maddi ve manevi eziyetler içinde çırpınacak, son nefesini verene kadar da hayatta kalacaksın/sürüneceksin!" olması, sadece bana mı zalimce geliyor a dostlar!.
Colin Firth ile Stanley Tucci'nin oyunculuk güçleriyle kendisine bize sıkı sıkıya bağlayan Supernova, seyircisini aşk, arkadaşlık, demans ve ötanazi üzerine düşündürten, oldukça başarılı bir drama..
Supernova
Senaryo ve Yönetmen: Harry Macqueen
Oyuncular: Colin Firth, Stanley Tucci, Pippa Haywood
Yapım: 2020, Birleşik Krallık, 93'
7,5 /10
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