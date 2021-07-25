'Petite Maman' 27 Ağustos’ta sinemalarda!

8 yaşındaki Nelly yakın zamanda çok sevdiği büyükannesini kaybetmiştir ve anne babasına, annesinin büyüdüğü evi temizlemekte yardım etmektedir.
Evi ve çevresindeki ormanda, annesinden çok dinlediği, annesinin çocukluğunda yapıp içinde oyunlar oynadığı ağaç evi keşfetmektedir.
Bir gün annesi bir anda gidiverir. O esnada Nelly, ağaç ev yapmakla uğraşan kendi yaşında bir kızla tanışır. Adı Marion’dur.
Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi’nin çığır açan yönetmeni Céline Sciamma son filmi Petite Maman ile 27 Ağustos’ta sinemalara dönüyor!
Sinemalara dönmek Petite Maman’ın MUBI ve Başka Sinema işbirliğiyle vizyona girmesiyle daha da büyük bir heyecan yaratacak.
“Büyüleyici… hatıralar, dostluk ve yakınlık üzerine olan film etkileyici bir hazine gibi… Céline Sciamma’nın hafızanın ve geleceğin gizemiyle örülü bu güzel masalsı rüyası zarif ve çok etkileyici. Sciamma için sanatsal ustalığının göstergesi Ne kadar muhteşem bir film – bu seneki Berlin Film Festivali’nin cevheri.”
★ ★ ★ ★ ★ Peter Bradshaw The Guardian
“Sciamma’nın hazine gibi olan Petite Mama’nın yönetmenin, kendisini anlamanın eşiğinde olan genç bir kızın, muhteşem bir yetişkinliğe geçiş hikayesiyle daha kökenlerine döndüğünü gösteriyor. Film bilgelik ve narinlikten oluşan bir demet. 72 dakika boyunca herkes birbirini, kendileriyle konuşuyormuşçasına net duyuyor. Keşke sonsuza kadar sürebilseydi.”
David Ehrlich, Indiewire
“Muhteşem bir şekilde sezgilere odaklı… Tuhaflığa kaçmadan oyuncu. Sciamma çocukların da kendi seviyelerinde beğenebileceği bir film yapmış. 8 yaşındaki bir çocuk özel bir bağ kuruyor, seyirciler de kuracaktır.”
Peter Debruge, Variety
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