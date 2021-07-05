Documentarist İstanbul Belgesel Günleri başladı!

Documentarist İstanbul Belgesel Günleri pandemi arasından sonra yakın dönemin nitelikli belgesellerinden oluşan heyecan verici bir programla salonlara dönüyor.
Bu sene 14. kez gerçekleşen festival çevrimiçi bir bölümle başlayacak, ardından Beyoğlu civarındaki mekanlarda gerçekleşecek gösterimler ve yan etkinliklerle müdavimlerine belgeselle dolu bir hafta yaşatacak.
Çevrimiçi bölümde, festival tarafından on yıldır dağıtılan Johan van der Keuken Yeni Yetenek Ödülü'nü kazanmış filmler 3-9 Temmuz tarihleri arasında Sahneport.com platformu üzerinden dünyanın her yerinde izlenebilecek.
Ardından, son dönemin öne çıkan yerli ve yabancı belgesellerinden oluşan geniş bir program 6-11 Temmuz'da salonlarda seyirciyle buluşacak.
Documentarist 14. İstanbul Belgesel Günleri'nin Onur Konuğu, son filmiyle geçtiğimiz haftalarda Berlinale'de Teddy Ödülü'nü kazanan Lübnanlı tanınmış belgeselci Eliane Raheb. Raheb'in “Miguel'in Savaşı” (Miguel's War, 2021) adlı yeni filmi, Berlinale'nin en çok ses getiren filmleri arasında yer almış ve Teddy Ödülü'nün yanısıra Seyirci Ödülleri'nde de ikinci olmuştu.
Eserleri Rotterdam, San Sebastian, Berlinale gibi büyük festivallerde gösterilen, bir çok belgesel festivalinden ödüllerle dönen Raheb, filmlerinde Lübnan'ın toplumsal fay hatlarını, yakın tarihte geçirdiği travmaları ve yüzleşmekten kaçındığı sorunları odağına alan bir belgeselci.
Aynı zamanda belgesel eğitmeni ve Beyrut'un aktif bağımsız sinema kurumu Beirut DC'nin kurucularından biri.
Festivalde Raheb'in son filminin yanısıra iki uzun metrajlı filmi daha gösterilecek: “Uykusuz Geceler” (Sleepless Nights, 2012) ve “Geride Kalanlar” (Those Who Remain, 2016).
|Miguel's War
Bu seneki Documentarist programında 'XR: Yokoluş İsyanı' başlıklı bölüm öne çıkarken, içinde yaşadığımız küresel ekoloji krizinin muhtelif biçimlerine, kapitalist sömürü düzeni ile bağlantısına ve bu alanda verilen mücadelelere dair belgeseller programda geniş bir yer kaplıyor.
Festivale Türkiye'den başvuran 150'den fazla film arasından seçilmiş geniş bir Türkiye Panorama bölümü ise, bir çoğu seyirciyle ilk kez buluşacak yerli belgesellerden oluşuyor.
Bu bölüme ilk veya ikinci filmleriyle seçilen yönetmenler, her sene olduğu gibi Johan van der Keuken Yeni yetenek Ödülü'ne aday olacak.
JvdK Yeni Yetenek Ödülü'nün bu yılki jürisi Tarabya Kültür Akademisi sanat yönetmeni Pia Entenmann, yapımcı Armağan Lale, sinema yazarı Ayça Çiftçi, müzik yazarı akademisyen Feyzi Erçin ve geçen sene ödülü kazanan Ardin Diren'den oluşuyor.
IDFA, Berlinale, Visions du Reel gibi saygın festivallerin programlarından seçilmiş uluslararası bir seçkiyi ise Maricke Nieuwdorp (Hollanda), Nadia Meflah (Fransa) ve Ahmet Gürata'dan (Türkiye) oluşan FIPRESCI jürisi değerlendirecek ve bir filme Eleştirmenler Ödülü verecek.
Festivalin Uluslararası Panorama bölümü, yine dünya festivallerinden özenle seçilmiş ve Türkiye'de ilk kez gösterilecek belgesellerden oluşuyor.
Documentarist 14. İstanbul Belgesel Günleri'nde film gösterimleri Pera Müzesi, Fransız Kültür Merkezi ve Arter'de yapılacak.
Hollanda Kraliyeti, İsveç Başkonsolosluğu, İsviçre Başkonsolsoluğu, Goethe Enstitüsü, Portekiz Elçiliği ve Fransız Kültür Merkezi'nin desteği, Pera Müzesi, Arter, Aynalı Geçit, Avam Kahvesi, Bova ve Zeytuna'nın işbirliği gerçekleşen festivalin dijital yayın sponsorluğunu Sahneport.com üstleniyor.
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