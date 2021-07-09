Bir Yaz Gecesi Festivali için biletler satışta!

Kundura Sinema ve Sahne’nin bu yıl beşincisini düzenleyeceği Bir Yaz Gecesi Festivali’nin açık hava film programı için biletler satışa çıktı.
16 Temmuz-12 Eylül tarihleri arasında Beykoz Kundura’da gerçekleşecek festival, filmden müziğe uzanan zengin ve renkli programı ile İstanbullu sanatseverleri Boğaz’ın kıyısında karşılayacak.
Aralarında “A Star Is Born / Bir Yıldız Doğuyor”, “Black Swan / Siyah Kuğu”, “Red Shoes / Kırmızı Pabuçlar”, “Suffragette / Diren!” ve “Judy”nin de olduğu 11 filmin seyirciyle buluşacağı festivalde, 1920’lerden dört sessiz film de BaBa ZuLa, Korhan Futacı, Gonca Feride Varol, Kolektif İstanbul’un canlı performansları eşliğinde gösterilecek.
|Black Swan
Müzik programında Islandman, Elif Çağlar, Ercüment Orkut, Taner Öngör ve MadenÖktemErsönmez’in sahne alacağı Bir Yaz Gecesi Festivali’nin biletleri beykozkundura.com adresinden satın alınabilecek.
Bilet ücretleri film gösterimlerinde Öğrenci 40 TL, Tam 60 TL; canlı müzik eşliğinde gösterimlerde Öğrenci 50 TL, Tam 70 TL olarak satışa sunulurken, konserler için de Öğrenci 65 TL, Tam 80 TL olacak.
FİLM PROGRAMI
16 Temmuz 2021, Cuma | 21:00 | Suffragette / Diren!
17 Temmuz 2021, Cumartesi | 21:00 | Suffragette / Diren!
18 Temmuz 2021, Pazar | 21:00 | Delphine et Carole Insoumuses / Delphine ve Carole & Romantic Comedy / Romantik Komedi
24 Temmuz 2021, Cumartesi | 21:00 | Suffragette / Diren!
25 Temmuz 2021, Pazar | 21:00 | Delphine et Carole Insoumuses / Delphine ve Carole & Romantic Comedy / Romantik Komedi
30 Temmuz 2021, Cuma | 21:00 | A Star Is Born / Bir Yıldız Doğuyor
31 Temmuz 2021, Cumartesi | 21:00 | A Star Is Born / Bir Yıldız Doğuyor
1 Ağustos 2021, Pazar | 21:00 | Judy
6 Ağustos 2021, Cuma | 21:00 | East is West / Doğu Batıdır (Gonca Feride Varol’un canlı müziği eşliğinde)
7 Ağustos 2021, Cumartesi | 21:00 | Abwege / Dolambaçlı Yollar (Baba Zula’nın canlı müziği eşliğinde)
8 Ağustos 2021, Pazar | 21:00 | Sofa und Bett (Tretya meshchanskaya) / Bodrum Katı Aşıkları (Korhan Futacı’nın canlı müziği eşliğinde)
13 Ağustos 2021, Cuma | 21:00 | Sofa und Bett (Tretya meshchanskaya) / Bodrum Katı Aşıkları (Korhan Futacı’nın canlı müziği eşliğinde)
14 Ağustos 2021, Cumartesi | 21:00 | Abwege / Dolambaçlı Yollar (Baba Zula’nın canlı müziği eşliğinde)
15 Ağustos 2021, Pazar | 21:00 | The Peasant Women of Ryazan / Ryazan’ın Kadınları (Kolektif İstanbul’un canlı müziği eşliğinde)
20 Ağustos 2021, Cuma | 21:00 | Black Swan / Siyah Kuğu
21 Ağustos 2021, Cumartesi | 21:00 | Red Shoes / Kırmızı Pabuçlar
27 Ağustos 2021, Cuma | 21:00 | Red Shoes / Kırmızı Pabuçlar
28 Ağustos 2021, Cumartesi | 21:00 | Black Swan / Siyah Kuğu
3 Eylül 2021, Cuma | 21:00 | Black Swan / Siyah Kuğu
4 Eylül 2021, Cumartesi | 21:00 | Red Shoes / Kırmızı Pabuçlar
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