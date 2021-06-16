Korkusuz ve Feminist Bakan Kundurama’da!

Kundura Sinema’nın çevrimiçi izleme platformu Kundurama'da, 2014-2019 yılları arasında İsveç Dışişleri Bakanlığı yapmış Margot Wallström’ün korkusuz ve samimi portresini çizen The Feminister / Feminist Bakan adlı belgesel gösterime girdi.
Viktor Nordenskiöld’ün yönettiği ve Türkiye’de ilk kez gösterilecek “Feminist Bakan”; Suudi Arabistan, İsrail, Kuzey Kore gibi kadın hakları konusunda çok da iddialı olmayan ülkelerle oturduğu zorlu anlaşmalarla dünya siyasetinde oldukça etkili bir isme dönüşmüş Margot Wallström’ü iktidar koridorlarında dört yıl boyunca yakından takip ediyor.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne girebilmek için yürüttüğü kampanyanın birçok erkek politikacıyı nasıl rahatsız etiğini de belgeleyen film, Wallström’ü korkusuz ve etkili eylemler içinde gösterirken, keskin ve güçlü görünümünün ardında baş etmesi gereken onca durum ve duyguyu da seyirciye samimi bir dille aktarıyor.
Bütün bu süreçte stres kaynaklı hastalıklar yaşayan ve ölüm tehditleri ile karşılaşan Wallström’ün, içine itilmeye çalışıldığı yalnızlık ve korkuya karşı zekası ve kararlılığıyla karşı duruşu, izleyiciye de ilhâm ve umut veriyor.
“Feminist Bakan”, 30 Haziran 2021 tarihine kadar Kundurama’da İngilizce ve Türkçe altyazı seçeneğiyle çevrimiçi yayında olacak ve sınırlı kontenjanla, ücretsiz izlenebilecek.
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