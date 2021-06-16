Jeanette Winterson romanı 'Frankissstein: Bir Aşk Hikâyesi' ilk kez Türkçe’de!

Kafka Kitap, Jeanette Winterson’ın bir başyapıt niteliğindeki romanı Frankissstein: Bir Aşk Hikâyesi’ni Pınar Kür’ün, eseri daha da zenginleştiren çevirisiyle ilk kez Türkçe’de okurlarla buluşturuyor!
Winterson’ın gotik edebiyat klasiği Frankenstein’dan esinlenerek kaleme aldığı Frankissstein, içinde yaşadığımız ve arzuladığımız bedenler hakkında cüretkâr bir roman..
İki farklı zamandan iki farklı öykü anlatırken kahkahayla gözyaşını harmanlayan roman, edebiyatseverleri sayfaları arasında sürükleyici bir yolculuğa davet ediyor.
Tüm eserleriyle Kafka Kitap ailesine katılan Jeanette Winterson’ın, yurtdışında ilk baskısı 2019’da yapılan Frankissstein: Bir Aşk Hikâyesi adlı romanı usta yazar ve çevirmen Pınar Kür tarafından ilk kez Türkçeleştirilerek Kafka Kitap logosuyla raflarda yerini aldı.
Geçtiğimiz aylarda Winterson imzalı Vişnenin Cinsiyeti'ni de Pınar Kür çevirisi ve yeni baskısıyla okurlara ulaştıran Kafka Kitap, yazarın tüm kitaplarını yayımlamaya devam edecek.
İki farklı zamandan iki farklı öykü anlatan Frankissstein’ın açılışını on dokuz yaşındaki Mary Shelley yapıyor.
Bu ilk öyküde Shelley, 1816 yılında yakın arkadaşlarıyla birlikte kaldıkları ıssız bir kulübeden Frankenstein öyküsünün tohumlarıyla ayrılışını okurlara kendi ağzından anlatıyor.
İkinci öyküde ise Britanya, Avrupa Birliği’nden çıkış kararıyla çalkalanırken genç transseksüel doktor Ry, ünlü yapay zekâ uzmanı Victor Stein’a âşık olur. Ancak ikisi de bu tutkulu birlikteliğin bir yeraltı laboratuvarında nihayete ereceğini aklına getirmemiştir..
Evliliği kısa süre önce dağılan Ron Lord ise yeniden annesiyle birlikte yaşamaya başlamış, yalnız erkekler için geliştirdiği yeni nesil seks robotlarından bir servet kazanmaya hazırlanmaktadır. Ne var ki, teknoloji fuarında danışmanlık yapan dindar Claire’le tanışıp ona âşık olduğunda işi konusunda birkaç küçük yenilik yapması gerekecektir.
Birbirinden çok farklı bu iki öykünün nasıl yan yana geldiğinin cevabı ise, kahkahayla gözyaşının harmanlandığı Frankissstein’da saklı..
Pınar Kür’ün İngilizce aslından dilimize kazandırdığı, Jeanette Winterson imzalı Frankissstein: Bir Aşk Hikâyesi, Kafka Kitap logosuyla raflarda ve internet satış sitelerinde!
JEANETTE WINTERSON HAKKINDA
Jeanette Winterson, 1959’da Manchester, İngiltere’de doğdu. Pentekostal Kilise’ye mensup ebeveynler tarafından 1960’ta evlat edinilip misyoner olmak üzere yetiştirildi. Kitapların gücünü erken keşfeden ve kendini bir lezbiyen olarak tanımlayan Winterson, 16 yaşında evden ayrılıp küçük bir arabada yaşamaya başladı. Bu süre içinde eğitimini devam ettirdi ve Oxford Üniversitesi İngilizce bölümünde okurken ek işler yaparak geçimini sağladı. Mezun olduktan sonra bir süre tiyatro alanında çalıştı. 25 yaşındayken yayımlanan ilk romanı Tek Meyve Portakal Değildir, 1985’te En İyi İlk Roman dalında Whitbread Ödülü’ne layık görüldü. Yetişkinler için on romanın yanı sıra çocuk kitapları, öyküler, denemeler, senaryolar ve bir anı kitabı yazdı. Ağırlıklı olarak fizikselliğin ve hayalgücünün sınırlarını, cinsiyet kutuplaşmalarını ve cinsel kimlikleri işleyen eserleriyle John Llewellyn Rhys Ödülü’ne, E. M. Forster Ödülü’ne ve Cannes Film Festivali’nde Gümüş Ödül’e layık görüldü. 2006 yılında ise edebiyata hizmetleri için kendisine Britanya Kraliyet Onur Nişanı verildi. The Guardian gazetesinde on dokuz yıl boyunca köşe yazarlığı yapan Winterson, Manchester Üniversitesi’nde yaratıcı yazarlık profesörü olarak görev yapmaktadır.
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