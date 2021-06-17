'Kundura’nın Hafızası: Bir Fabrikaya Sığan Dünya' sergisi Beykoz Kundura’da açılıyor!

İstanbul’un en önemli endüstri mirası yapılarından Beykoz Kundura’nın geçmişine bugünden bakan Kundura Hafıza Kültürel Mirası Koruma Derneği’nin düzenlediği 'Kundura’nın Hafızası: Bir Fabrikaya Sığan Dünya' adlı sergi 18 Haziran’da açılıyor.
Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet’i kapsayan zengin bir geçmişe sahip Sümerbank Deri ve Kundura Fabrikası’nın üretim tarihine başka bir perspektiften bakmaya davet eden sergi; fabrikadan kalan makineler, belgeler, eski çalışanlar ve ailelerinin bağışladığı nesnelerin yanı sıra, 2015’ten beri sürdürülen sözlü tarih görüşmelerini de bir araya getirecek.
Yaklaşık 3000 işçi, memur ve ailesinin ‘birbirine bağlı olma’ halinden ilhâm alınarak kolektif tarihi canlandıracak sergi; kreş, kantin, sinema, sağlık ocağı, kütüphane gibi birimleriyle fabrikanın çalışanlar için nasıl bir yaşam alanına dönüştüğünün etkileyici bir panoramasını da oluşturacak.
Ziyaretçilerini Sümerbank ayakkabı kalıplarının üretildiği Marangozhane binasında karşılayacak "Kundura'nın Hafızası: Bir Fabrikaya Sığan Dünya" sergisi 18 Haziran Cuma günü açılacak ve ay sonuna dek Sümerbank emektarlarını ve ailelerini ağırlayacak.
1 Temmuz’dan itibaren tüm ziyaretçilere açık olacak sergi beykozkundura.com adresinden randevu alınarak Beykoz Kundura’da ücretsiz gezilebilecek.
Kundura’nın Hafızası: Bir Fabrikaya Sığan Dünya
Açılış: 18 Haziran 2021, Cuma
Saat: 14:00-18:00
Yer: Beykoz Kundura
Yalıköy, Süreyya İlmen Cd. No:1, 34820 Beykoz/İstanbul
Randevu: beykozkundura.com
Covid-19 önlemleri kapsamında kademeli ziyaret sistemi uygulanacaktır ve izlemeler mekân kapasitesine uygun olarak pandemi kuralları çerçevesinde yapılacaktır.
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