'Maddenin Halleri' MUBI’de gösterime girdi!

Sinemamızın heyecan verici genç yönetmenlerinden Deniz Tortum’un 39. İstanbul Film Festivali ve 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Belgesel ödülüne layık görülen, konusu ve estetiğiyle belgesel türünün sınırlarını zorlayan filmi Maddenin Halleri 19 Haziran itibarıyla MUBI’de gösterime girdi.
Filmin sonunda yer alan, İstanbul Modern Müzesi Sinema Programı Küratörü Müge Turan ile yönetmen Deniz Tortum’un gerçekleştirdiği soru-cevap bölümü, izleyicileri film üzerine düşünmeye ve tartışmaya davet ediyor.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin koridorlarında, ameliyathanelerinde, pek az kişinin girebildiği odalarında gezinen Maddenin Halleri, yönetmen Deniz Tortum’un babasının yıllar boyunca hekimlik yaptığı hastaneye dair keşfettiği ayrıntılarla, sağlık çalışanlarının günlük hayatına ve yakın zamanda yıkılarak tarihten silinen binaların hafızasına sıra dışı bir bakış atıyor.
“Hipnotik ve unutulması güç film”
Boston Globe’un “Frederick Wiseman’ın ‘Hospital’ı ile Lars von Trier’in ‘The Kingdom’ dizisini harmanlarsanız, ortaya Deniz Tortum’un bu hipnotik ve unutulması güç filmi ortaya çıkardı” sözleriyle övdüğü film, geçen yıl dünyanın en önemli belgesel festivallerinden Dokufest’in Balkan bölümünde yarışmış, 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde “Özgün anlatımı, yenilikçi görselliği, görünmeyeni görünür kılması” gerekçesiyle En İyi Belgesel Ödülü’nü kazanmıştı.
İstanbul Film Festivali’nde de En İyi Belgesel seçilen Maddenin Halleri, Engelsiz Filmler Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini, ABD prömiyerini yaptığı Imagine Science Film Festivali’nde ise Labocine Özel Mansiyon Ödülü’nü kazanmıştı.
Yapımcılığını Anna Maria Aslanoğlu, Öykü Canlı ve Aslı Erdem’in ortak yapımcılığını ise Fırat Sezgin’in üstlendiği Maddenin Halleri’nin kurgusunu Sercan Sezgin, müziklerini Alican Çamcı, renk düzenlemesini James Norman ve ses tasarımını da Ernst Karel ile Yalın Özgencil yaptı.
Maddenin Halleri, 19 Haziran itibarıyla yalnızca MUBI’de izlenebilir.
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