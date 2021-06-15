'40. İstanbul Film Festivali' sinemada ve çevrimiçi gösterimlerle devam ediyor!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından TC Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali sinemalara geri dönüyor; Atlas 1948 Sineması ve Kadıköy Sinemaları’nda ve çevrimiçinde izleyicilerle buluşuyor.
İstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışması da haziran ayında gerçekleştirilecek. Programda yer alan 16 uzun ve 6 kısa metrajlı filmin filmonline.iksv.org’da çevrimiçi gösterimi yapılacak.
Festival biletleri passo.com.tr/tr üzerinden ve İKSV ana gişeden 14 Haziran Pazartesi 10.30’da başlayacak İKSV Lale Kart üyelerine yönelik indirimli ön satışların ardından, 17 Haziran Perşembe 10.30’da genel satışa açılıyor.
|Censor
ULUSLARARASI YARIŞMA
40. İstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma bölümünde “sinemaya yeni bakışlar” temasını izleyen filmler festivalin büyük ödülü Altın Lale için yarışıyor.
Uluslararası Yarışma’da 9 ülkeden 11 film yer alıyor.
Altın Lale için yarışan filmler 18 Haziran – 4 Temmuz tarihlerinde Atlas 1948 Sineması ve Kadıköy sinemalarında gösterilecek.
40. İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma jüri başkanı yönetmen Radu Jude, jüri üyeleri yönetmen Mahnaz Mohammadi, oyuncu Katia Goulioni, oyuncu Numan Acar, fotoğrafçı, yönetmen Fabrizio Maltese.
Uluslararası Yarışma filmleri:
· Sansür / Censor / Prano Bailey-Bond / İngiltere
· Kod Adı: Nagazaki / Kodenavn: Nagasaki / Code Name: Nagasaki / Fredrik S. Hana / Norveç
· Bekâretin Sonu / Death of a Virgin, and the Sin of Not Living / George Peter Barbari / Lübnan
· Nemesis / Thomas Imbach / İsviçre
· Şubat / February / Kamen Kalev / Bulgaristan, Fransa
· Madalena / Madiano Marcheti / Brezilya
· Cryptozoo / Dash Shaw / ABD
· İnsan Faktörü / Human Factors / Ronny Trocker / Almanya, İtalya, Danimarka
· Ulbolsyn / Adilkhan Yerzhanov / Kazakistan, Fransa
· Dirlik Düzenlik / Nesimi Yetik / Türkiye (Ulusal Yarışma filmleri ile gösterilecektir.)
· Örümcek ve Kız / Das Mädchen und die Spinne / The Girl and the Spider / Ramon Zürcher & Silvan Zürcher / İsviçre
|Fabian oder Der Gang vor die Hunde
HAZİRAN GÖSTERİMLERİ
Festival’in merakla beklenen bölümleri bu yıl Haziran Gösterimleri başlığı altında birleşti. Geniş kitlelere seslenen, ünlü yıldızların usta yönetmenlerle buluştuğu, merakla beklenen, ödüllü güncel filmler izleyiciyle buluşacak.
Haziran gösterimlerinde yer alan filmler arasında 2020 Filmekimi Galaları kapsamında izlediğimiz, En İyi Film ve En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ları dahil birçok ödül kazanan Nomadland (Chloé Zhao), oyuncu Daniel Brühl'ün yönettiği ilk film Karşı Komşu, Gia Coppola'nın son filmi Mainstream, Venedik'te Jüri Büyük Ödülü'nü kazanan Yeni Düzen (Michel Franco), Berlin'de Gümüş Ayı Büyük Jüri Ödülü'nü kazanan Çarkıfelek (Ryûsuke Hamaguchi), bu yıl festivalin Sinema Onur Ödülü'nü alacak olan jet rejisör lakaplı Çetin İnanç'ın yönettiği kült bilimkurgu Dünyayı Kurtaran Adam, Berlin'de büyük ödül Altın Ayı'yı kazanan Kaçık Porno (Radu Jude), yine Berlin'de En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Doğal Işık (Dénes Nagy), Questlove'ın yönettiği Sundance'te İzleyici Ödülü kazanan müzik belgeseli Summer of Soul, Hong Sang-soo'nun Berlin En İyi Senaryo ödülünü alan yeni filmi Takdim ve Atıf Yılmaz'ın yönettiği, yeni restore edilen Metin Oktay melodramı Taçsız Kral sayılabilir.
ÇEVRİMİÇİ GÖSTERİMLER
40. İstanbul Film Festivali'nin çevrimiçi gösterimleri sinemaya ya da açık hava gösterimlerine gidemeyen izleyicileri çevrimiçinde buluşturuyor. Haziran programından 16 uzun 6 kısa metrajlı film filmonline.iksv.org’da gösterime açılıyor.
FESTİVAL BİLETLERİ
Festival biletleri passo.com.tr üzerinden ve İKSV gişeden 14 Haziran Pazartesi 10.30’da başlayacak Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından, 17 Haziran Perşembe 10.30’da genel satışa açılıyor.
40. İstanbul Film Festivali'nin biletleri passo.com.tr/tr adresinin yanında İKSV ana gişeden, gösterimlerin başlayacağı 18 Haziran'dan itibaren ise Atlas 1948 ve Kadıköy Sinemalarındaki festival gişelerinden alınabilir.
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