'Olur Mu Olmaz' tüm dijital platformlarda!

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Yorumu ve sözü Burcu Küngürlü’ye, müziği Dogus Kilic, Can Sezgin ve Burcu Küngürlü’ye ait olan Olur Mu Olmaz, PayRec etiketi ile şimdi tüm dijital platformlarda, video klibi ile YouTube’da yayında.
Pandemi döneminin meyvesi olan Olur Mu Olmaz, Burcu’nun Bodrum’da, Dogus Kilic’ın Kuzey Kıbrıs’ta, Can Sezgin’in ise Ankara’da bulunması sebebiyle Bodrum - Kuzey Kıbrıs – Ankara Hattı arasında ortaya çıkan ve üretim sürecinde birbirlerinin açık bıraktıkları kapıları kapatarak ortaya çıktı.
Video klip, Bodrum’un mis kokulu mandalina ağaçlarına ve begonvillerle dolu ara sokaklarına götürüyor.
Klipte, Bodrum sokaklarını gezen, denizin serin sularında yürüyen, bir taraftan hayatına kaldığı yerden devam eden ve mutlu görünen bir kadını, diğer taraftan ise unutamadığı acılarını yaşayan, anılarıyla ilgili dokunduğu yerlerde bir iz arayan kadının hikayesini anlatıyor.
Video klip, Beyza Küngürlü tarafından yönetilmiş ve kurgulanmıştır.
Styling ise İrem Çopuroğlu’na aittir.
Olur Mu Olmaz PayRec Etiketiyle Tüm Dijital Platformlarda!
Apple Music: https://apple.co/2RLaNDe
Spotify: https://spoti.fi/357B29N
Fizy: https://fizy.in/wTzQX
Youtube Music: https://bit.ly/3pIMYIK
Deezer: https://bit.ly/35eqXb6
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